সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
সঠিক দিকনির্দেশনা থাকলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়
আজকের প্রতিযোগিতামূলক যুগে চাকরি পাওয়া সহজ নয়। সাফল্য শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে না; আত্মপ্রকাশ, যোগাযোগের দক্ষতা ও প্রস্তুতিও এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেক সময় যোগ্য প্রার্থীরাও যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে ইন্টারভিউ বোর্ডে আত্মবিশ্বাস হারান। অথচ সঠিক দিকনির্দেশনা জানা থাকলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। তাই সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির মাধ্যমেই শুরু হয় সার্থক কর্মজীবনের পথচলা।
সৃজনশীল চিন্তাভাবনা ও ক্যারিয়ার বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা আয়োজন করে বিশেষ কর্মশালা ‘জার্নি টু ক্যারিয়ার’। বিডিজবস লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় গত ২৭ অক্টোবর দুপুর সাড়ে ১২টায় আনন্দ মোহন কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন বন্ধু মো. উজ্জল।
মূল আলোচক ছিলেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সহসভাপতি ও বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ। তিনি অংশগ্রহণকারীদের চাকরির বাজারে নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন, ভাইভার সময় সাধারণ ভুল এড়ানো, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেওয়া, প্রফেশনাল সিভি তৈরি ও ইন্টারভিউর এটুজেড কৌশল নিয়ে বাস্তবভিত্তিক আলোচনা করেন। পাশাপাশি ক্যারিয়ারে সফল হতে ধৈর্য, অধ্যবসায়, যোগাযোগের দক্ষতা ও ইতিবাচক মনোভাবের গুরুত্বও তুলে ধরেন।
মোহাম্মদ আলী ফিরোজ বলেন, বর্তমান চাকরির বাজারে শুধু ভালো রেজাল্ট নয়, প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও বাস্তব দক্ষতা। প্রস্তুতি ছাড়া কেউ টিকতে পারে না। তরুণ প্রজন্মের উচিত এখন থেকেই নিজেদের ক্যারিয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা ও সে অনুযায়ী পরিকল্পনা নেওয়া।
বিডিজবসের ম্যানেজার আবু হাসান চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ‘কীভাবে সিভি তৈরি করবেন’ ও ‘কীভাবে অনলাইন পোর্টালে কার্যকরভাবে আবেদন করবেন’ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। মোহাম্মদ আলী ফিরোজ বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি নিজেকে সক্রিয়ভাবে উপস্থাপন করা, সঠিক জায়গায় আবেদন করা এবং চলমান দক্ষতা উন্নয়ন রাখা—এসবই চাকরিপ্রার্থীদের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে এগিয়ে রাখতে সাহায্য করে।
কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন আনন্দ মোহন কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক খান সাদি হাসান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান নয়, বাস্তব জীবনের প্রস্তুতিও প্রয়োজন। এ ধরনের আয়োজন তরুণদের পেশাগত জীবনে এগিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বন্ধুসভার মতো সংগঠনগুলো তরুণদের সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
সমাপনী বক্তব্যে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘এই আয়োজন আত্ম–উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার এক অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা। বর্তমান যুগে তরুণদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তাঁদের জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তি বোধ। এই শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে দরকার সচেতনতা, পরিশ্রম ও সময়োপযোগী প্রস্তুতি। প্রথম আলো বন্ধুসভা তরুণদের এমন বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করে। চাকরির জন্য নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।’
বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী বোরহান উদ্দিন অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘কর্মশালায় কর্মজীবন গঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বক্তারা শিক্ষার্থীদের চাকরির বাজারে প্রস্তুতি, আত্ম–উন্নয়ন, দক্ষতা অর্জন ও সঠিক ক্যারিয়ার পরিকল্পনার উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিশেষভাবে নিজের যোগ্যতা ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পেশা নির্বাচন করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানটি ছিল শিক্ষণীয়, অনুপ্রেরণামূলক ও ভবিষ্যৎ পেশাজীবনের জন্য সহায়ক।’
কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আহাম্মেদ হাসান জিন্নাহ, প্রভাষক ইমরান হাসান, প্রভাষক মো. আসাদুজ্জামান, প্রথম আলো ময়মনসিংহের নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান, ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা, প্রচার সম্পাদক হিমেল মাহমুদ, ম্যাগাজিন সম্পাদক মুনমুন আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক তানভীর সানি, কার্যনির্বাহী সদস্য গোলাপ রানী, সাব্বির হোসেন, ফারহান ফুয়াদ, বন্ধু অনিক চন্দ্র দাস, রূপা চন্দ্র দাস, সিমা আক্তার, সাখাওয়াত হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।