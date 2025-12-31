অন্ধকার ভাঙতে কলমকে অস্ত্র হিসেবে বেছে নেন বেগম রোকেয়া

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
অন্ধকার ভাঙতে কলমকে অস্ত্র হিসেবে বেছে নেন বেগম রোকেয়া
শামসুন নাহার মাহমুদের লেখা ‘রোকেয়া জীবনী’ বই নিয়ে পাঠচক্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৯ ডিসেম্বর রাতে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গুগল মিটে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার ৬৭তম পাঠচক্র।
পাঠচক্রে আলোচনায় বন্ধু সাবরিনা আখতার বলেন, ‘এই জীবনগ্রন্থে রোকেয়ার জন্ম, শৈশব, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা অর্জনের সংগ্রাম এবং পরবর্তীকালে নারী জাগরণে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বইটির মূলকথা হলো, সেই সময় সমাজে নারীকে অশিক্ষিত ও অন্ধকারে রেখে দেওয়া হতো; রোকেয়া এই অন্ধকার ভাঙতে কলমকে অস্ত্র হিসেবে বেছে নেন। তিনি পর্দাপ্রথা, কুসংস্কার ও নারী অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, প্রবন্ধ-উপন্যাস রচনা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি সারা জীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। নানা বাধাবিপত্তি, সামাজিক বিরোধিতা ও উপহাস সত্ত্বেও হাল ছাড়েননি। এই বই দেখায়—দৃঢ় সংকল্প, সাহস ও শিক্ষার আলো দিয়ে একজন মানুষ কীভাবে সমাজ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান ও নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলিউজ্জামান নূর, বইমেলা সম্পাদক মেরাজুল ইসলাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সোনিয়া খাতুন, কার্যনির্বাহী সদস্য সিফা বিনতে হাবিব, শাকিল হোসেন, বন্ধু মানসুরা খাতুন, মুশফিক মাহাদীসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা