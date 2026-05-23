নীলফামারী বন্ধুসভা
শিশু ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নীলফামারীতে মানববন্ধন
সারা দেশে ধারাবাহিকভাবে শিশু ও নারী নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে নীলফামারীতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এই কর্মসূচির আয়োজন করে নীলফামারী বন্ধুসভা।
‘সব শিশু ও নারীর নিরাপত্তা চাই: ধর্ষক-নিপীড়কের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই’ স্লোগানে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন নীলফামারী বন্ধুসভার সভাপতি রুবি বানু।
প্রথম আলো নীলফামারী প্রতিনিধি মীর মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় এ সময় বক্তব্য দেন নীলফামারী জেলা মহিলা পরিষদের সভাপতি দৌলত জাহান, সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সাবেক সভাপতি তাহমিনুল হক, নীলফামারী প্রেসক্লাবের সভাপতি মনজুরুল আলম, সহসভাপতি ভুবন রায় নিখিল, পঞ্চপুকুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবুল হোসেন, নীলফামারী বন্ধুসভার উপদেষ্টা রত্না আক্তার প্রমুখ।
বক্তারা সম্প্রতি রাজধানীর মিরপুরে শিশু রামিসার নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ সারা দেশে অব্যহতভাবে চলমান নারী ও শিশু ধর্ষণ, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তাঁরা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আলাদা আইন প্রণয়ন করে শিশু নির্যাতনবিরোধী পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে নিপীড়ক ও নির্যাতনকারীদের দ্রুত ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান। পাশাপাশি পর্নোগ্রাফি ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ, মাদক ও উত্তেজক বড়ি কঠোর হস্তে দমন করে সব শিশু ও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও শক্তি ব্যবহারের জোর দাবি জানান।