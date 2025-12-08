দিনাজপুর বন্ধুসভা
‘প্রথম আলো শুধু একটি পত্রিকা নয়, মানুষের কথা বলা, সমাজকে আলোকিত করা এবং তরুণদের সৎ নেতৃত্বের পথে উজ্জীবিত করার এক নিরন্তর অনুপ্রেরণা। প্রতিষ্ঠার ২৭ বছরে পত্রিকাটি দেশজুড়ে আস্থা, সততা ও মানবিকতার যে আলো ছড়িয়েছে, তা আজ সব শ্রেণি–পেশার মানুষের ভালোবাসায় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।’
দিনাজপুরে প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুধী সমাবেশে বক্তারা এ কথা বলেন। গত ২৯ নভেম্বর দিনাজপুর জিলা স্কুল মিলনায়তনে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষক, চিকিৎসক, রাজনীতিক, শিল্প–সংস্কৃতি অঙ্গনের প্রতিনিধি, কবি–সাহিত্যিক, সরকারি–বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, নারীনেত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। দিনাজপুর বন্ধুসভার পাঠচক্র ও পাঠাগার সম্পাদক মুনিরা শাহানাজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম।
প্রথম আলো বন্ধুসভার উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জলিল আহমেদ বলেন, ‘প্রথম আলোর একজন নিয়মিত পাঠক আমি। পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।’
দিনাজপুর বীরগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মাসুদুল হক বলেন, ‘২৭ বছর ধরে একটি পত্রিকা সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে মানুষের কথা বলে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে।’
দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সচিব আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভার মাধ্যমে দেশের তরুণেরা উজ্জীবিত হচ্ছেন। ভালো নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে।’
দিনাজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘প্রথম আলো ভাষাহীনদের ভাষা। প্রথম আলো ইনমা পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু প্রথম আলো আরও আগেই দেশের মানুষের হৃদয় জয় করতে পেয়েছে।’
দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক কান্তা রায় বলেন, ‘প্রথম আলোর প্রথম সংখ্যাটি পরে যেমন রোমাঞ্চিত হয়েছি, আজও একই রকম রোমাঞ্চ অনুভব করি। গণিত অলিম্পিয়াড অনেক ভালো একটি উদ্যোগ।’
সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক। তিনি পাঠকের নানা প্রশ্ন, প্রত্যাশা ও পরামর্শের কথা বলেন। আনিসুল হক বলেন, ‘আমরা চাই, বাংলাদেশ একটি বৈষম্যমুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশ হবে। যেখানে হিন্দু–মুসলিম–বৌদ্ধ–খ্রিষ্টান, চাকমা–গারো–সাঁওতালসহ নারী–পুরুষ সমান অংশগ্রহণ থাকবে।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী মোখলেসুর রহমান, সার্জারি বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক ডা. শিলাদিত্য শীল প্রমুখ। আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন দিনাজপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা।
