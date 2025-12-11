কার্যক্রম

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

‘বন্ধুরা সৃজনশীল মানুষ হোক’

লেখা:
মোহাম্মদ খালিদ হাসান
ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বার্ষিক মূল্যায়ন ও সাংগঠনিক বৈঠকছবি: বন্ধুসভা

বার্ষিক মূল্যায়ন ও সাংগঠনিক বৈঠক করেছে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। ১ ডিসেম্বর বিকেলে প্রথম আলো ময়মনসিংহ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এরপর বন্ধুরা পর্যায়ক্রমে নিজেদের আত্মপরিচয় তুলে ধরেন। বিগত এক বছরে অর্পিত দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মসম্পাদন নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। পাশাপাশি কমিটির সামগ্রিক কার্যক্রম, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা ও মতামত দেন উপস্থিত বন্ধুরা। নতুন কমিটির আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে নতুন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তাঁরা।

সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, বর্তমান কমিটি গত ১১ মাসে মোট ৬৬টি কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ৪৭টি কার্যক্রমের প্রতিবেদন বন্ধুসভা ডটকমে প্রকাশিত হয়েছে এবং বেশ কিছু কার্যক্রম প্রথম আলোর ছাপা কাগজেও স্থান পেয়েছে। বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে কমিটির কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত গতিশীলভাবে চলবে। চলতি মেয়াদে বন্ধু সংগ্রহ কার্যক্রমে অর্ধশতাধিক নতুন বন্ধু যুক্ত হয়েছেন। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার ৯০ শতাংশের বেশি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়ায় কমিটি নিজেদের সফলতা হিসেবে দেখছে।

বন্ধু বোরহান উদ্দিন বলেন, ‘বন্ধুসভার চলমান কার্যক্রমে বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও উদ্দীপনা আমাকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা চাই, সব বন্ধুই সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিক, যাতে বন্ধুসভার প্রতিটি উদ্যোগ আরও সফল ও ফলপ্রসূ হয়। আগামী দিনে আমরা আরও সমন্বিতভাবে কাজ করে বন্ধুসভার ধারা অব্যাহত রাখব।’

প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান বর্তমান কমিটির সামগ্রিক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচিতে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা সারা দেশে সেরা ১০–এ স্থান পাওয়ায় সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের মাধ্যমে কমিটিকে ধন্যবাদ জানান। ২০২৬ সালে নতুন কমিটির প্রতি প্রত্যাশা ব্যক্ত করে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘২০২৫ সালের অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সামাজিক, মানবিক ও সৃজনশীল কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত হোক, এটাই আমার প্রত্যাশা। বন্ধুরা সৃজনশীল মানুষ হোক। ময়মনসিংহ বন্ধুসভা দেশের মধ্যে একটা মডেল বন্ধুসভার ঐতিহ্য ধরে রাখুক।’

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উম্মে সালমা, সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তাওমান জাহান, ম্যাগাজিন সম্পাদক মুনমুন আহমেদসহ অন্য বন্ধুরা।

সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

