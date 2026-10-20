পঞ্চগড় বন্ধুসভার সাংগঠনিক সভা ও নতুন সদস্যদের পরিচিতি
সাংগঠনিক সভা করেছে পঞ্চগড় বন্ধুসভা। ১৮ অক্টোবর মকবুলার রহমান সরকারি কলেজের কাঁঠালতলায় এটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, পারস্পরিক ভাববিনিময় এবং বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
নতুন বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও উচ্ছ্বাসে পুরো আড্ডা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও আনন্দমুখর। পরিচয় পর্বের পাশাপাশি গান, আবৃত্তি আর আন্তরিক আলোচনায় তৈরি হয় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। হাসি-আনন্দ, সৃজনশীলতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতিতে ভরপুর এই আয়োজন নতুন বন্ধুদের বন্ধুসভার কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি একসঙ্গে পথচলার নতুন প্রত্যয় জোগায়।
সাধারণ সম্পাদক, পঞ্চগড় বন্ধুসভা