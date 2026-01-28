রাতে ঘুরে ঘুরে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন ড্যাফোডিল বন্ধুসভার বন্ধুরা

রাতে ঘুরে ঘুরে শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন ড্যাফোডিল বন্ধুসভার বন্ধুরা
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ২ নম্বর গেট থেকে আশুলিয়া ইউনিয়নের আক্রান এলাকা এবং সাভার বাসস্ট্যান্ড ও নবীনগর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ২৬ জানুয়ারি রাত ১০টার পর থেকে কিছু তরুণকে শীতবস্ত্র হাতে দেখা যায়। তাঁরা ঘুরে ঘুরে শীতার্ত মানুষের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করছিলেন। এই তরুণেরা ড্যাফোডিল বন্ধুসভার বন্ধু।
‘শীতার্ত মানুষদের উষ্ণতায় ড্যাফোডিল প্রথম আলো বন্ধুসভা’ শিরোনামে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এর আগে বন্ধুরা নিজেদের উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করে শীতবস্ত্র কেনেন। পাশাপাশি অনেকে তাঁদের অব্যবহৃত শীতের কাপড় উপহার দেন। গত সোমবার স্থানীয় বাসিন্দা এক স্থপতি কিছু শীতবস্ত্র উপহার দিয়ে বলেন, ‘মানবতার দেয়ালে কাপড়গুলো দিতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না। আপনাদের দেখে দাঁড়াইলাম কাপড়গুলো দেওয়ার জন্য। প্রথম আলো বন্ধুসভার বিভিন্ন কার্যক্রম আমি দেখে থাকি। আপনাদের এই সমাজসেবামূলক কার্যক্রম আমার খুবই ভালো লাগে।’
কর্মসূচিতে ড্যাফোডিল বন্ধুসভার সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সহযোগিতায় ছিল ডিআইইউ পাবলিক হেলথ ক্লাব। সংগঠনটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিমের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট মেডিক্যাল সাপোর্ট টিম যুক্ত হয় বন্ধুদের সঙ্গে। তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ৬০ জন শীতার্ত মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করে। দলটির সদস্য হাবিব জোমাদ্দার বলেন, ‘ড্যাফোডিল বন্ধুসভার এই উদ্যোগ অভিনব। রাত আড়াইটা বাজেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি; তবু কোনো ক্লান্তি নেই। আমরা এমন আরও কাজ করতে চাই ড্যাফোডিল বন্ধুসভার সঙ্গে।’
মেডিক্যাল টিমের অন্য সদস্যরা হলেন ফেরদৌস জান্নাত, নাঈম সরকার ও মারুফ আহমেদ।
ড্যাফোডিল বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘বন্ধুদের প্রতিবছর এমন উদ্যোগ আসলেই প্রশংসার দাবিদার। যেকোনো সময় যেকোনো সমাজসেবামূলক কাজে সর্বদা ড্যাফোডিল বন্ধুসভার পাশে আছি।’
সাবেক সভাপতি নাজমুল হাসান বন্ধুদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হোক এই দোয়া। সাভার অঞ্চলে যেকোনো অসুবিধা হলে আমি সর্বদা তোমাদের সহযোগিতার জন্য পাশে আছি।’
সাভার বাসস্ট্যান্ডে যাঁরা সারা রাত নিরাপত্তার কাজ করেন তাঁদের মধ্যে বন্ধুরা নতুন কাপড় পৌঁছে দেন। প্রায় ৩০ জন নিরাপত্তারক্ষীর হাতে নতুন শীতবস্ত্র পৌঁছে দেন বন্ধুরা।
রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় সাভার বাসস্ট্যান্ড থেকে নবীনগর পর্যন্ত এলাকায় প্রায় ২০০ শীতার্ত মানুষের মধ্যে ড্যাফোডিল বন্ধুসভা নতুন ও পুরোনো শীতবস্ত্র, কম্বল উপহার দেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করেন।
সভাপতি মুসাভভির সাকির বলেন, ‘প্রথমেই ডিআইইউ পাবলিক হেলথ ক্লাবের সদস্যদের ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বন্ধুদের উদ্দেশে বলতে চাই, এভাবেই আমাদের শীতার্ত মানুষদের পাশে থেকে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম করে যেতে হবে। আমাদের পরিচিত সবাইকে এমন উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাহলেই আমরা নিজেদের একজন দেশপ্রেমী হিসেবে পরিচয় দিতে পারব।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক রিজভী আমিন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফারহান আনন্দ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক জহিরুল আলিফ, বন্ধু আতাউল্লাহসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি, ড্যাফোডিল বন্ধুসভা