নিয়মিতভাবে রোপিত গাছগুলোর যত্ন নেব

শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
নিয়মিতভাবে রোপিত গাছগুলোর যত্ন নেব
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ কর্মসূচি করেছে।
গত আগস্ট মাস থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার ৫০০টি ফলদ, বনজ ও ফুলগাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করেছেন বন্ধুরা। গাছের মধ্যে রয়েছে আগর, আম, জাম, মেহগনি, তেলশুর, রেইনট্রি, কদম, অর্জুন ও রাধাচূড়াগাছ। গাছের চারা দিয়ে সহযোগিতা করেছে শাবিপ্রবির ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগ। বন্ধুসভার সদস্যরাও অর্থায়ন করেন।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইআইসিটি ভবনের পেছনে, শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের পাশের টিলা, অস্ট্রেলিয়া টিলা ও বিভিন্ন সড়কের পাশে গাছ রোপণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আশপাশের স্কুল, মাদ্রাসা, পথচারী ও বৃক্ষপ্রেমীদের মধ্যেও চারা বিতরণ করা হয়।
বন্ধুরা জানান, কেবল চারা রোপণই নয়, প্রতিটি গাছের পরিচর্যা ও বড় করে তোলার দায়িত্বও তাঁরা নিয়েছেন। এ কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও বন্ধুসভার সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘চারাগাছ দিয়ে সহযোগিতা করায় ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা নিয়মিতভাবে রোপিত গাছগুলোর যত্ন নেব এবং আগামী দিনে আরও বৃহৎ পরিসরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেব। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। তাই আমাদের সবাইকে সচেতন হয়ে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।’