তিস্তার মাঝের চরে সাপ্তাহিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন বন্ধুরা
গত শীতে তিস্তার মাঝের চরে প্রথম পা পড়ে রংপুর বন্ধুসভার বন্ধুদের। শীতার্ত মানুষদের জন্য নিয়ে যান কম্বল উপহার। প্রথমে নৌকায় করে পার হতে হয় নদী। এরপর পায়ে হেঁটে যেতে হয় প্রায় দুই কিলোমিটার বালুময় পথ। স্থায়ী কোনো রাস্তাঘাট নেই, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। এমনকি চরের ৪০০ পরিবারের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নেই কোনো সরকারি সেবা।
বন্ধুরা চরটির মানুষের দুঃখ ঘোচাতে ভালো কিছু করার পরিকল্পনা করে। যোগাযোগ ধরে রাখে চরে বসবাসরত বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে। জরিপ করে দেখে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ৯০ ভাগের বেশি শিশু পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না। বাকি কিছু শিশু পাশের হরিণচওড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে অনিয়মিতভাবে। বর্ষায় বন্যা বা সচেতনতার অভাবে তাদের নিয়মিত শিক্ষার্থী হয়ে ওঠা আর হয় না। অবশ্য কিছু শিশু পড়ছে নিজেদের টাকায় পরিচালিত একটি মাদ্রাসায়।
ধারাবাহিক প্রস্তুতি নিয়ে এগোতে থাকে বন্ধুসভার কাজ।
অবশেষে ২৪ অক্টোবর, সকাল ১০টায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মাঝের চরে ৪৬ জন শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে ‘আলোর পাঠশালা’ নামের সাপ্তাহিক স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রংপুর বন্ধুসভার নতুন যাত্রা শুরু হলো। স্কুলটি পরিচালনা করবেন রংপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা। সপ্তাহে দুই দিন শুক্র ও শনিবার সকালবেলা এসে ক্লাস করাবেন।
বন্ধুরা জানান, উদ্দেশ্য শিশুরা যেন লিখতে ও পড়তে পারে। পাশাপাশি নদীর ওপাড়ে হরিণচওড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাডেমিক সিলেবাস সমন্বয় করা।
এদিন নির্ধারিত সময়ের আগেই কলোনির মাঠের বরইগাছের তলায় জড়ো হতে থাকে উৎসুক শিশুরা। তাদের হইহুল্লোড়ে ভরে ওঠে গাছতলা। রংপুর বন্ধুসভার ‘আলোর পাঠশালা’ এই চরের মানুষদের চোখ খুলে দেবে, এই প্রত্যাশা করে পাঠশালার উদ্বোধন করেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ছকিম উদ্দিন।
প্রথম দিন শিশুদের পাঠদান করান বন্ধু আবু সুফিয়ান। সহায়তা করেন বন্ধু মনিরুল ইসলাম, তানজিদ বিল্লাহ, দীপ্ত তালুকদার, সাদিয়া সুচি, রুদ্র, তাসফিয়া খন্দকার প্রমুখ। এ ছাড়া ছিলেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক জহির রায়হান ও গ্রামবাসী।
