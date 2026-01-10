নাটোর বন্ধুসভা
বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার তরুণদের
‘সত্যই সাহস’ প্রত্যয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন নাটোরের একঝাঁক তরুণ। গতকাল শুক্রবার সকালে নাটোর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে প্রথম আলো নাটোর বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তাঁরা এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রথম আলো নাটোর বন্ধুসভার ২০২৬ সালের নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নাটোর প্রতিনিধি মুক্তার হোসেন। তিনি নাটোর বন্ধুসভার সদস্যদের সঙ্গে ঢাকা থেকে আসা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা মুহসিনা বুশরা, দপ্তর সম্পাদক আলাদিন আল আসাদ, কার্যনির্বাহী সদস্য নাঈমা সুলতানা এবং ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার তানভীর হাসান, রাজা মান্নান তালুকদার ও আতিকুর রহমানকে পরিচয় করিয়ে দেন।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন নাটোর বন্ধুসভার সভাপতি জমিন উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সাদিয়া ফারহানা, সহসভাপতি জাকিয়া সুলতানা ও আবদুল হালিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসিক মাহমুদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিউটি আক্তার এবং কার্যকরী সদস্য মাহমুদ হাসান, জাকির হোসেন, অর্পিতা দাস ও আবদুল হান্নান মিয়া।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রথম আলো নির্ভয়ে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করে আসছে। তাঁরা প্রথম আলো পরিবারের অংশ হিসেবে 'সত্যই সাহস' প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চান। প্রথম আলোর পাশাপাশি তাঁদের একটাই লক্ষ্য- বাংলাদেশকে জয়যুক্ত করা। বন্ধুসভার কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেকে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান তাঁরা।
তরুণদের অভিনন্দন জানিয়ে বন্ধুসভার জাতীয় পরিচালনা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা মুহসিনা বলেন, ‘সবার আগে আমাদের সবাইকে যোগ্য মানুষ হতে হবে। মানবিকতা দিয়ে বাংলাদেশকে জয়ী করতে হবে। এ লক্ষ্যেই বন্ধুসভার সদস্যরা সারা দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন। এ ক্ষেত্রে তরুণদেরই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।’