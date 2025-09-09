প্লাস্টিকমুক্ত সুস্থ জীবন গড়তে বৃক্ষই হোক ভরসা

পাবনা বন্ধুসভা
প্লাস্টিকমুক্ত সুস্থ জীবন গড়তে বৃক্ষই হোক ভরসা
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে দ্বিতীয় ধাপে জেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার ১০০টি বৃক্ষ রোপণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছে পাবনা বন্ধুসভা। ৮ সেপ্টেম্বর এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
এর মধ্যে ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স দিয়েছে ১ হাজার ১০০টি গাছ, এবং বন্ধুসভার সদস্য, উপদেষ্টা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অর্থায়নে ১ হাজার গাছ। উপস্থিত ছিলেন পাবনা বন্ধুসভার সভাপতি নাহিদুজ্জামান নাহিদ, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলামসহ অন্য বন্ধুরা।
১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো—ব্র্যাক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সানশাইন কিন্ডারগার্টেন, ভজেন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালিগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ওয়েস্টার্ন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, গাক স্কুল, কেজেএ কিন্ডারগার্টেন, বাহাদুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রূপপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রূপপুর উচ্চবিদ্যালয়।
এর আগে প্রথম ধাপে ২ হাজার ৮০০ চারা গাছ রোপণ এবং বিতরণ করে পাবনা বন্ধুসভা। বন্ধুরা বলেন, একটি গাছ একটি প্রাণ, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ হোক সবার অভ্যাস। প্লাস্টিকমুক্ত সুস্থ জীবন গড়তে বৃক্ষই হোক ভরসা।