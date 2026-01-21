‘স্বপ্নকে সময় দিন’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর

কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা
‘স্বপ্নকে সময় দিন’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর
জাবিদুল ইসলাম রচিত ‘স্বপ্নকে সময় দিন’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা। ১৯ জানুয়ারি দুপুরে কলেজের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে বইটির মূল কাহিনি ও ভাবনাগত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। ‘স্বপ্নকে সময় দিন’ মূলত স্বপ্ন, সংগ্রাম ও আত্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে লেখা একটি অনুপ্রেরণামূলক গ্রন্থ। বইটিতে তরুণদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ, হতাশা কাটিয়ে ওঠা এবং ধৈর্য ধরে নিজের স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।
লেখক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সহজ ভাষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন—স্বপ্নপূরণ তাৎক্ষণিক নয়; সময়, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের সমন্বয়েই সাফল্য আসে। বইটির বিভিন্ন অংশে ব্যর্থতা থেকে শেখা, নিজের সক্ষমতায় বিশ্বাস রাখা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এগিয়ে চলার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীরা জানান, বইটি তরুণদের মানসিকভাবে শক্ত হতে এবং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।
সভাপতি, কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা