আগামীকাল খুলনায় 'স্মার্ট স্কিল ফ্রম লার্নিং টু লিডিং' কর্মশালা

আগামীকাল খুলনায় 'স্মার্ট স্কিল ফ্রম লার্নিং টু লিডিং' কর্মশালা
বন্ধুসভার বন্ধুদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে খুলনায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'স্মার্ট স্কিল ফ্রম লার্নিং টু লিডিং' প্রশিক্ষণ কর্মশালা। আগামীকাল শনিবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী অডিটরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১০টায় কর্মশালা শুরু হয়ে চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
অনার বাংলাদেশের সৌজন্যে নেতৃত্ব, যোগাযোগ, পারসোনাল ব্র্যান্ডিং, ক্যারিয়ার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিতর্ক ও উপস্থাপনার বিষয়ে যৌথভাবে এ কর্মশালার আয়োজন করছে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)। সহযোগিতায় রয়েছে খুলনা বন্ধুসভা। অংশ নেবেন খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বাগেরহাট, মোংলা ও কয়রা বন্ধুসভার বন্ধুরা এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী।
দিনব্যাপী এই কর্মশালায় নেতৃত্ব ও যোগাযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন প্রথম আলো বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাবেক সভাপতি উত্তম রয় ও বর্তমান সভাপতি জাফর সাদিক; পারসোনাল ব্র্যান্ডিং: ডিফাইন, ডিজাইন, ডেলিভার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন প্রফেশনাল সামছুদ্দোহা সাফায়েত; বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ আলোচনা করবেন ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার বিষয়ে; অনার বাংলাদেশের হেড অব বিজনেস আবদুল্লাহ আল মামুন আলোচনা করবেন এআই ফর ইয়ুথ বিষয়ে। অনার বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ কুইজ পরিচালনা করবেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং মো. ফারুক রহমান।
এ ছাড়া উদ্বোধনী পর্বে আলোচক হিসেবে থাকবেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. রেজাউল করিম, সহ-উপাচার্য মো. হারুনুর রশিদ, ডিএসএ অফিসের পরিচালক প্রফেসর মো. নাজমুস সাদাত, কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রফেসর কাজী মাসুদুল আলম, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক, প্রথম আলো খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আলকামা রমিন।