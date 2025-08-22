নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

দিনাজপুর বন্ধুসভা
নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে
‘শিখো, প্রথম আলো এবং আয়োজকদের কৃতজ্ঞতা। খুবই ভালো লাগছে এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে। জিপিএ-৫ যে একটা বিশেষ কিছু, প্রথম আলো বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে।’ দিনাজপুরে শিখো–প্রথম আলো জিপিএ–৫ কৃতী সংবর্ধনা নিতে এসে এভাবেই অনুভূতি ব্যক্ত করে আমেনা-বাকী স্কুলের শিক্ষার্থী আতিফা রহমান।
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে জিপিএ–৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। ১৯ আগস্ট দিনাজপুরের বন্ধন কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
শুরুতে প্রথম আলোর দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের দেওয়া লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘সত্য তথ্য জানতে প্রথম আলো পত্রিকা, কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তা সাময়িকী পড়বে। আমার সামনে যাঁরা উপবিষ্ট আছেন, তাঁরা আমাদের দিনাজপুর জেলার গর্ব। তোমাদের এই সাফল্য আমাদের গর্বিত করেছে। ভবিষ্যতে তোমরা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।’
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন শিখোর প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল মেহেদী ও আবদুল্লাহ আল নোমান। তাঁরা অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘শুধু এসএসসিতে নয়, এইচএসসিতেও ভালো ফলাফল ধরে রেখে তোমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সে জন্য পড়াশোনার পরিকল্পনা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’ তাৎক্ষণিক ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীরা। শিখোর পক্ষ থেকে উত্তরদাতাদের টি-শার্ট ও বই উপহার দেওয়া হয়।
তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত লেখক ও গবেষক শাকিল রেজা ইফতি তাঁর বিশ্বজয়ের কথা সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করেন। বলেন, ‘প্রত্যেকের জীবনের একটা গভীর অর্থ রয়েছে। জীবনে এগিয়ে চলতে মূল সমস্যাটিকে খুঁজে পেতে হবে। আশা করি বর্তমান পৃথিবী ও বাংলাদেশের জন্য আমরা সেই গভীর চিন্তার দিকে ধাবিত হব। আপনারা গাইতে থাকুন, শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী হতে হবে না, শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হতে হবে না। জীবনে পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে বাঁচার চেষ্টা করুন এবং পৃথিবীর যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে ছোট্ট গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে সৃজনশীল চিন্তা করুন।’
প্রথম আলোর রংপুরের সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক শিক্ষার্থীদের বই পড়ার পাশাপাশি সৃজনশীলতার সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়ে বলেন, ‘বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম দারিদ্র্যের কারণে ম্যাট্রিক পাস করেননি। তবু তাঁরা দেশময়, পৃথিবীময় তাঁদের মধ্যকার সৃজনশীলতার মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীকে ঝলসে দিয়েছেন। আমরা সেই কবিদের মতো হব। জিপিএ-৫ পেলেই যে আমি দেশের মঙ্গল বয়ে আনব, এমন কোনো কথা নেই। দেশকে ভালোবাসবে। কালকের পৃথিবীটা তোমাদেরই হবে।’
খাজাঞ্চি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশ চন্দ্র বলেন, ‘এই সাফল্য ধরে রাখতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন ও নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তোমাদের বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও খেয়াল রাখতে হবে।’
আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরও ছিলেন দিনাজপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা জলিল আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, ডি সি রায়, মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক মাসুদুর রহমান, একরাম তালুকদার প্রমুখ। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভার পাঠচক্র ও পাঠাগার সম্পাদক মুনিরা শাহানাজ চৌধুরী।
অনুষ্ঠানে দিনাজপুর বন্ধুসভার সাংস্কৃতিক সম্পাদক জুঁই আফরোজের নেতৃত্বে বন্ধুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা হয়। গান, নাচ ও কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বন্ধুসভার বন্ধুদের পাশাপাশি কৃতী শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করে।
প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জিপিএ–৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা ২০২৫। সারা দেশের ৬৪টি জেলায় ২০২৫ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এ সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।
অনুষ্ঠানে দিনাজপুর বন্ধুসভার সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শবনম মুস্তারিন, সহসভাপতি আরিয়ানা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সিংহ, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব রায়, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক আল-আমিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক বিরোশ রায়, অর্থ সম্পাদক ব্রততী বিশ্বাস, ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক সুম্মা মেজবাহুন, ম্যাগাজিন সম্পাদক বিথী রায়, বইমেলা সম্পাদক কৃষ্ণ বর্মণ, দপ্তর সম্পাদক আল আবিক, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক বীথি রায়, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ডালিম রায়, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক ঈশান কর্মকার, কার্যনির্বাহী সদস্য শুভ রায়, সুব্রত সরকার, জাহিন, বন্ধু বলাই, মিলন, রাকিব, দেব, প্রাপ্তি পায়েল, শাহরিয়ার, স্পর্শ, তৌফিকসহ হাবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা