একটি ভালো কাজ
রেলস্টেশনের ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে মশারি বিতরণ
রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসবাস করা ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে ৩৬টি মশারি বিতরণ করেছে সৈয়দপুর বন্ধুসভা। মশার উপদ্রবের কারণে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া থেকে সুরক্ষা দিতে ২৩ অক্টোবর সৈয়দপুর রেলস্টেশনে এ কার্যক্রম করেন বন্ধুরা।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো সৈয়দপুর প্রতিনিধি এম আর আলম ঝন্টু, বন্ধুসভার উপদেষ্টা হোসনে আরা লিপি, আহমেদা ইয়াসমিন ইলা। তাঁরা এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও বন্ধুসভার এমন মানবিক কাজ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।
এ ছাড়া সভাপতি বিলকিস আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মমতাজ পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাধনা রায়, দপ্তর সম্পাদক রাইম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তাপস রায়, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তাহমিন আরিফ, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক আতাউ ফাতেমা, কার্যনির্বাহী সদস্য মিতৌষী রায়সহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দপুর বন্ধুসভা