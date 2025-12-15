বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ফেনী বন্ধুসভার মোমবাতি প্রজ্বালন
ফেনীতে মোমবাতি প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে প্রথম আলো বন্ধুসভা। ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ফেনী কলেজ বধ্যভূমির স্মৃতিস্তম্ভে ১১ জন বুদ্ধিজীবীর স্মরণে ১১টি মোমবাতি প্রজ্বালন করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ফেনী প্রতিনিধি ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা নাজমুল হক শামীম, ফেনী বন্ধুসভার সভাপতি জান্নাত আক্তার, সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল করিম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুর উদ্দিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক তন্ময় নাথ টিটু, কার্যনির্বাহী সদস্য মনিকা রায়, দেলোয়ার হোসেন, বন্ধু জিহাদ মজুমদার, আবুল হাসানসহ অন্যরা।
এর আগে বিকেলে প্রথম আলো ফেনী অফিসে বুদ্ধিজীবী দিবস স্মরণসভায় উপদেষ্টা নাজমুল হক শামীম বলেন, ‘১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা যেসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে তার মধ্যে ফেনীর শহীদ শহীদুল্লা কায়সার, শহীদ জহির রায়হান, শহীদ সেলিনা পারভীন, শহীদ ড. আ ন ম ফজলুল হক মহি, শহীদ ডা. ক্যাপ্টেন বদিউল আলম চৌধুরী, শহীদ ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল আনোয়ার, শহীদ ডা. মেজর রেজাউর রহমান, শহীদ ড. সিদ্দিক আহমেদ, শহীদ ড. সিরাজুল হক খান, শহীদ ড. রফিক আহমেদ, শহীদ ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল আনোয়ার ও শহীদ ইঞ্জিনিয়ার সেকান্দার হায়াত চৌধুরী রয়েছেন। পাকিস্তানি হানাদাররা ফেনীর এই ১১ কৃতী সন্তানকে হত্যা করে ফেনীকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল।’
ফেনী বন্ধুসভার সভাপতি জান্নাত আক্তার বলেন, ‘বিজয়ের দুই দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানি হানাদাররা বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্বিচারে গণহত্যা করে দেশকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে আমরা হানাদারদের পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছি। আমরা বুদ্ধিজীবীদের আজীবন স্মরণ করব।’
