কার্যক্রম

শীতার্তদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
শহরের আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ
ছবি: বন্ধুসভা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার উদ্যোগে বিভিন্ন বয়সের ১০০ শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ১৭ জানুয়ারি বিকেলে শহরের আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে এগুলো বিতরণ করা হয়।

শীতার্ত মানুষের মধ্যে ছিলেন শহরের বিভিন্ন এলাকার রিকশাচালক, ভবঘুরে, ভিক্ষুক, কাজের বুয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দারোয়ানসহ বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ। কম্বল দিয়ে সহায়তা করে জিসান গ্রুপ।

শহরের আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ
ছবি: বন্ধুসভা

কম্বল উপহার পেয়ে খুশি শীতার্ত মানুষেরা। রিকশাচালক কামাল মিয়া বলেন, ‘ভাড়ায় রিকশা চালাই। যৎসামান্য আয়ে কোনোমতে সংসার চলে। শীতে খুব কষ্ট করছিলাম। কম্বল পাওয়ায় বাকি দিনটা অন্তত ভালোভাবে কাটাতে পারব।’

সত্তরোর্ধ্ব মালেকা বেগম বলেন, ‘শীতে কেউ কোনো খবর নিল না। এই প্রথম একটা কম্বল পাইলাম। একটু আরামে থাকতে পারমু অহন।’

অন্যের বাড়িতে কাজ করেন আনোয়ারা বেগম ও নার্গিস আক্তার। তাঁরা বলেন, ‘বিছানার চাদর দিয়ে ঘুমাতাম। তাতে শীত কাটত না। কম্বল পাওয়ায় অনেক উপকার হয়েছে। বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ।’

শহরের আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ
ছবি: বন্ধুসভা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভার সভাপতি শাজাহান মিয়া জানান, ১০০ জনের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে শহরের সুবিধাবঞ্চিত ৫০ জন রয়েছেন। বাকি ৫০টি শীতবস্ত্র জেলার আখাউড়া উপজেলার ধরখার ইউনিয়নের রানীখার গ্রামের একটি এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইডিয়াল রেসিডেনসিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক শাহীন মৃধা, বন্ধুসভার সহসভাপতি অনন্যা সাহা ও সাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা জেনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলেয়া মাহবুব, দপ্তর সম্পাদক সালমা আক্তার, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক প্রাচী আক্তার, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক নিঝুম আক্তার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক আঁখি আক্তার, বন্ধু মাইনুদ্দিন রুবেল ও আরেফিন শোভন এবং প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক শাহাদৎ হোসেন।

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন