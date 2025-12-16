সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা
‘বিজয় দিবস আমাদের জন্য শুধু আনন্দের নয়, বরং দায়িত্বেরও’
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৭টায় শহরের স্বাধীনতাস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে এ শ্রদ্ধা জানান বন্ধুসভার সদস্যরা।
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বিজয়ের তাৎপর্য এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও ইতিহাসচেতনা জাগ্রত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
সাধারণ সম্পাদক নয়ন খান বলেন, ‘১৯৭১ সালের এই দিনে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। বিজয় দিবস আমাদের জন্য শুধু আনন্দের নয়; বরং দায়িত্বেরও। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে মানবিক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় থাকাই আমাদের অঙ্গীকার।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাইম শেখ, অর্থ সম্পাদক আলহাম উদ্দিন, সাবেক সভাপতি হোসেন আলী, বন্ধু রাসেল শেখ, কার্যনির্বাহী সদস্য নাজমুল ইসলামসহ অন্য বন্ধুরা। তাঁরা জানান, ভবিষ্যতেও মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সামনে রেখে সামাজিক সচেতনতা, মানবিক সহায়তা এবং তরুণদের মধে৵ দেশপ্রেম জাগ্রত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
শেষে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনায় দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।