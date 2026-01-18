বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা
শহীদ ওসমান হাদি স্মরণে পাঠচক্রের আসর
শহীদ ওসমান হাদি স্মরণে তাঁর রচিত কবিতা ‘আমাকে ছিঁড়ে খাও হে শকুন’ এবং বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ১৬ জানুয়ারি বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হতাশা চত্বরে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথমেই সঞ্চালক বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানান এবং শহীদ ওসমান হাদির বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। শহীদ ওসমান হাদিকে উৎসর্গ করে ‘আমাকে ছিঁড়ে খাও হে শকুন’ কবিতাটি পাঠ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ উদ্দিন। একে একে অন্য বন্ধুরাও শহীদ হাদির চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তাঁর দেশের প্রতি অসীম নিবেদন নিয়ে আলোচনা করেন।
অর্থ সম্পাদক ফারজানা আক্তার বলেন, ‘ওসমান হাদি এমন একজন বীর, যিনি বেঁচে আছেন ১৮ কোটি মানুষের হৃদয়ে। ৫ বছরের শিশুটির অনুপ্রেরণা যেমন শহীদ ওসমান হাদি, তেমনি যুবকদের সাহস ও জনগণের শক্তিও তিনি।’
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক হাসান করিম বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদি শুধুই দেশপ্রেমিক নন, তিনি আমার দেশকে হৃদয়ে এঁকেছেন, ধারণ করেছেন ও লালন করেছেন।’
সাধারণ সম্পাদক মোহসিনা রহমান বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদি হত্যা বিচারের মাধ্যমেই তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়নের যাত্রা শুরু হবে।’
শেষে বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন সভাপতি জাহিদ হাসান। তিনি শহীদ ওসমান হাদির স্মরণে তাঁর প্রচলিত রীতিতে মুড়ি ও বাতাসা বিতরণ করেন।
পাঠচক্র পরিচালনা করেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক হাসান করিম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ম্যাগাজিন সম্পাদক কাউসার আহামেদ, প্রচার সম্পাদক আল ইসনাইন, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক বিবি মরিয়ম প্রমুখ।