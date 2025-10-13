জ্ঞানচর্চায় আগ্রহ বাড়াতে কুইজ প্রতিযোগিতা

শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
জ্ঞানচর্চায় আগ্রহ বাড়াতে কুইজ প্রতিযোগিতা
সাধারণ জ্ঞান কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ৯ অক্টোবর বেলা ১১টায় শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগের ৫টি শাখার ১৫০ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এ প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম ৫ জন, মানবিক বিভাগের প্রথম ৫ জন এবং দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম ৫ জন, মানবিক বিভাগের প্রথম ৫ জনসহ মোট ২০ জনকে পুরস্কার দেওয়া হবে। শাবিপ্রবি বন্ধুসভার আসন্ন ‘নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল ২০২৫’–এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাত বলেন, ‘এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুসভার ইতিবাচক দিক এবং কাজে সম্পৃক্ত করতে চাই। প্রতিযোগিতা এরই একটি অংশ। আমরা বিশ্বাস করি, এই আয়োজন তরুণদের জ্ঞানচর্চার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলবে।’
সভাপতি, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা