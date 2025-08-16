গাজীপুর বন্ধুসভার কবিতার আসর ও সাংগঠনিক বৈঠক
কবিতার আসর ও সাংগঠনিক বৈঠক করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ১৫ আগস্ট বিকেলে প্রথম আলো গাজীপুর অফিসের বন্ধুসভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরাফাত মন্ডলের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন। এরপর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা হয়।
বন্ধুরা একে একে নিজেদের প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করেন, যা মুহূর্তেই মিলিয়ে দেয় শব্দ ও অনুভূতির সেতুবন্ধ। আবৃত্তি শেষে সভাপতি বাবুল ইসলাম আবৃত্তির শৈলী, স্বরনিয়ন্ত্রণ ও আবেগপ্রকাশের নানা কৌশল তুলে ধরেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন বন্ধু জাহাঙ্গীর আলম ও আইনজীবী মাহমুদুল হাসান। তাঁরা আবৃত্তিশিল্পের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন।
সাংগঠনিক বৈঠকে আলোচনা হয় বন্ধুসভার চলমান কার্যক্রম ও আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে। আলোচনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকুল ইসলাম, সভাপতি বাবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক আবিদা সুলতানাসহ অন্যরা। বিশেষভাবে, জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা আয়োজনের প্রস্তুতি ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক বিজয় মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, ম্যাগাজিন সম্পাদক হিরু মিয়া, বন্ধু আবদুল রাজ্জাক, আকিব হাসান, ফাহমিদুল মুরাদ, আশরাফুজ্জামান নীল, নাসির উদ্দীন, ইতিহাস সরকার, মো. ইসমাইল, আফরিন সুলতানা, ইয়াকীনুর রহমান, জান্নাতুল, অঙ্কিতা রায়, সাইদুর রহমান, তাসনীম মকবুল, সিয়াম হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, মোস্তাফিজুর রহমান, নাজমুল হোসাইন ও মশিউর রহমান।
সভাপতি, গাজীপুর বন্ধুসভা