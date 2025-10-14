পাঠাভ্যাস বাড়াতে কাতার বন্ধুসভার উদ্যোগ

পাঠাভ্যাস বাড়াতে কাতার বন্ধুসভার উদ্যোগ
বই শুধু কাগজে ছাপানো অক্ষর নয়, বই হলো জ্ঞানের আলো, চিন্তার দিগন্ত ও আত্মার প্রশান্তি। এটি মানুষকে আলোকিত করে, মননকে প্রসারিত করে ও জীবনের প্রতিটি স্তরে নতুন প্রেরণা জোগায়। বিশেষ করে প্রবাসজীবনে বই যেন এক অনন্য সঙ্গী—একাকিত্ব দূর করে, মনকে উজ্জীবিত করে এবং প্রবাসীদের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলে।
এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে নিরন্তর কাজ করছে কাতার বন্ধুসভা। নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়ে প্রবাসীদের মধ্যে বইপ্রেম ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব মো. নাসির উদ্দিন একজন প্রকৃত বইপ্রেমী মানুষ। সাহিত্য ও পাঠচর্চার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সত্যিই অনুপ্রেরণার। তিনি নিয়মিতভাবেই কাতার বন্ধুসভার কাছ থেকে বই সংগ্রহ করেন।
সম্প্রতি নাসির উদ্দিন বন্ধুসভার কাছ থেকে আরও তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন। বইগুলো হলো হাসান মাহমুদের ‘অবিভক্ত’; শাহীন আখতারের ‘ভালোবাসার পরিণাম’ ও মাহবুব তালুকদারের ‘হ্যাড স্যার’।
বই হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন কাতার বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবজল আহমেদ, সভাপতি বুরহান উদ্দিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাহিদ ইসলাম ও কার্যনির্বাহী সদস্য মাজেদ আহমেদ।
সভাপতি, কাতার বন্ধুসভা