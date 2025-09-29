মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাঝির ছেলে’ নিয়ে পাঠচক্র

দিনাজপুর বন্ধুসভা
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাঝির ছেলে’ নিয়ে পাঠচক্র
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কিশোর উপন্যাস ‘মাঝির ছেলে’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ২৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে আত্রাই নদীর তীরে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা ও নদীকেন্দ্রিক সংগ্রামী জীবনের রূপরেখা অত্যন্ত জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষত কিশোর পাঠকদের জন্য এই উপন্যাসে নদীপারের মানুষের টানাপোড়েন, জীবনের লড়াই এবং সাহসী মানসিকতার প্রতিচ্ছবি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে।
বন্ধুরা বইটি ধারাবাহিকভাবে পাঠ করেন। পরে উপন্যাসটির কাহিনি, চরিত্র ও পটভূমি নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।
উপদেষ্টা শৈশব রাজু বলেন, ‘“মাঝির ছেলে” শুধু উপন্যাস নয়, বরং তা সমাজ-সংস্কৃতির দলিল হিসেবেও বিবেচ্য। এই বই পড়ার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে এবং মানবিক মূল্যবোধ অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শবনম মুস্তারিন, সহসভাপতি দীপু রায় ও আরিয়ানা সাবা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সিংহ ও শুভজিৎ রায়, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জুঁই আফরোজ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক বিরোশ রায়, বন্ধু মিলন রায়, রাকিব সরকার, দেব রায়, সাদিয়া আফরোজসহ অন্য বন্ধুরা।
সাংগঠনিক সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা