চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক

লেখা:
আরাফাত মিলেনিয়াম
বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া কর্মসূচির মূল্যায়ন ও আসন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ২১ সেপ্টেম্বর বিকেলে জেলা শহরের শহীদ সাটু হল মার্কেটের প্রমিত কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের শুরুতেই সম্প্রতি সমাপ্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা এবং অন্যান্য কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। আগামী বছর এ ধরনের কর্মসূচি আরও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব ও মতামত দেন বন্ধুরা।

পরবর্তী সময়ে উঠে আসে তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রর শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কর্মসূচিসহ নানা সামাজিক কার্যক্রম আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বন্ধুরা এ বছর দারুণ কাজ করছে। আমি বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর কাজ বন্ধুসভাকে উপহার দিতে পারব।’

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সাধারণ সম্পাদক মাসরফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মুশফিক মাহাদী, সাজ্জাদ হোসেন, তনয়সহ অন্যরা।

সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

