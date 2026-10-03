ঘুম ভাঙার পর কী দেখি—সুনীলের কবিতায় ভাবনার পাঠ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা
ঘুম ভাঙার পর কী দেখি—সুনীলের কবিতায় ভাবনার পাঠ
কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ঘুম ভাঙার পর’ কবিতা নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ১ অক্টোবর সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে অনুষ্ঠিত এই পাঠচক্রে কবিতাটির বিষয়বস্তু, ভাবনা, ভাষা ও কবির জীবনবোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
বন্ধুদের আলোচনায় উঠে আসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম, তাঁর কবিতায় উঠে আসা প্রেম, অনুভূতি, একাকিত্ব ও বাস্তব জীবনের নানা অভিজ্ঞতা। বিশেষভাবে ‘ঘুম ভাঙার পর’ কবিতায় ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মানুষের অনুভূতি, স্মৃতি, বাস্তবতা ও চারপাশের জগতকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার বিষয়টি। কবিতার ভাষা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি কীভাবে ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বৃহত্তর মানবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, তা নিয়েও কথা বলেন অংশগ্রহণকারীরা।
প্রচার সম্পাদক মো. ইসনাইন বলেন, ‘ঘুম ভাঙার পর’ কবিতাটি পড়লে মনে হয়, ঘুম থেকে জেগে ওঠা শুধু একটি স্বাভাবিক ঘটনা নয়, এর সঙ্গে মানুষের অনুভূতি, স্মৃতি ও বাস্তবতাকে নতুন করে দেখার বিষয়টিও জড়িয়ে আছে।
অর্থ সম্পাদক ফারজানা আক্তার বলেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার সবচেয়ে ভালো দিক হলো, খুব সাধারণ অনুভূতিগুলোও তিনি এমনভাবে প্রকাশ করেন, যা পাঠকের নিজের জীবনের সঙ্গে মিল খুঁজে নিতে সাহায্য করে।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক হাসান করিম বলেন, “‘ঘুম ভাঙার পর’’ কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুভূতি ও জীবনকে দেখার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। কবিতাটি আমাদের পরিচিত কিছু অনুভূতি ও বাস্তবতাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়।’
সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ উদ্দিন বলেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা বুঝতে হলে শুধু কবিতার শব্দের দিকে তাকালেই হবে না, এর ভেতরে থাকা সময়, অনুভূতি ও মানুষের জীবনবোধকেও বুঝতে হবে। ‘ঘুম ভাঙার পর’ কবিতাটিও সেই দিক থেকে পাঠকের সঙ্গে একটি গভীর অনুভূতির সম্পর্ক তৈরি করে।
সভাপতি জাহিদ হাসান বলেন, ‘একটি কবিতা আমাদের কী ভাবায়, কী অনুভব করায় এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়, তা নিয়েও আলোচনা করতে চাই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কবির কবিতা নিয়ে এমন আয়োজন আমাদের সাহিত্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।’
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা