রংপুর বন্ধুসভা

মাঝের চরের শিশুদের নিয়ে জলবায়ু সচেতনতামূলক সেশন

লেখা:
কামরুল ইসলাম
রংপুর বন্ধুসভা ও ওএবি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে লালমনিরহাটের হরিণচওড়া মাঝের চরে বন্ধুসভা পরিচালিত আলোর পাঠশালায় জলবায়ু সচেতনতামূলক সেশনছবি: বন্ধুসভা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে তুলতে বিশেষ সচেতনতামূলক সেশন করেছে রংপুর বন্ধুসভা। রংপুর বন্ধুসভা ও ওএবি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ২৪ জানুয়ারি সকালে লালমনিরহাটের হরিণচওড়া মাঝের চরে বন্ধুসভা পরিচালিত আলোর পাঠশালায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।

সেশনে চর এলাকার শিশুদের জন্য পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিল রেখে আলোচনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করেন আলোচকেরা।

ওএবি ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবক সুলতানা রুম্পা বলেন, ‘বাচ্চাদের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশের গুরুত্ব ও চর এলাকার বৈশ্বিক তাপমাত্রা ও বন্যার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। তাদের দেখিয়েছি, কীভাবে ছোট ছোট অভ্যাস, যেমন পানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়, বৃক্ষরোপণ ও প্লাস্টিক কম ব্যবহার পরিবেশ রক্ষা করতে সাহায্য করে। শিশুদের উৎসাহ ও প্রশ্নবোধ আমাদের সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছে। কারণ, তারা শুধু শিখছে না; বরং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হতে চাইছে।’

রংপুর বন্ধুসভা ও ওএবি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে লালমনিরহাটের হরিণচওড়া মাঝের চরে বন্ধুসভা পরিচালিত আলোর পাঠশালায় জলবায়ু সচেতনতামূলক সেশন।

রংপুর বন্ধুসভার দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আজমাইন ইসলাম বলেন, ‘চর এলাকার শিশুদের মধ্যে জলবায়ু সচেতনতা বৃদ্ধি করা আমাদের মূল লক্ষ্য। আজকের সেশনটি শিশুদের জন্য বাস্তব উদাহরণ ও সহজ ব্যাখ্যার মাধ্যমে আয়োজন করেছি। আমরা চাই, তারা সমস্যাগুলো জানার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুক। শিশুদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ দেখেই বোঝা যায় যে এ ধরনের শিক্ষা তাদের ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।’

সেশনে ওএবি ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবক সুলতানা রুম্পা ও নিপা মনি, রংপুর বন্ধুসভার দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আজমাঈন ইসলাম, আলোর পাঠশালার শিক্ষক আমজাদুল ইসলাম ও আযম মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

