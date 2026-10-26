শেরপুরে একটি এতিমখানায় ফ্যান ও টয়লেট স্থাপন

একটি ভালো কাজ
শেরপুরে একটি এতিমখানায় ফ্যান ও টয়লেট স্থাপন
শেরপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে একটি মাদ্রাসা ও এতিমখানার শিশুদের জন্য সিলিং ফ্যান ও টয়লেট স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। ২০ অক্টোবর জেলা সদরের রৌহা গ্রামে অবস্থিত আল্লামা ইয়াকুব আলী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় এসব সুবিধা দেওয়া হয়।
প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
বন্ধুদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর বন্ধুসভার সভাপতি মাশুকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানাসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা।
সভাপতি, শেরপুর বন্ধুসভা