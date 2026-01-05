বন্ধুদের আত্মজ্ঞান ও নান্দনিকতা সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে

খুলনা বন্ধুসভা
বন্ধুদের আত্মজ্ঞান ও নান্দনিকতা সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে
খুলনা বন্ধুসভার নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ জানুয়ারি বিকেলে প্রথম আলোর খুলনা অফিসে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি হাফিজুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যুথি। এরপর পরিচয়পর্ব এবং নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম এগিয়ে যায়।
নবনির্বাচিত সভাপতি স্বর্ণকমল রায় বলেন, বন্ধুদের বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে, দুস্থ মানবতার সেবা বন্ধুসভার অব্যাহত থাকবে। বন্ধুদের আত্মজ্ঞান ও নান্দনিকতা সব জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, শহরের প্রতিটি কোনায় বন্ধুসভার কার্যক্রম ছড়িয়ে যাবে। এ বছর সবার হাত ধরে, সবার প্রচেষ্টায় বন্ধুসভা নতুনভাবে আবির্ভূত হবে।
সহসভাপতি হাফিজুর রহমান ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধুসমাবেশের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলেন, ‘তারুণ্যের মেলায় যেতে পেরে অভিজ্ঞতার ঝুলি আরও ভারী হয়েছে, দারুণ প্রাণবন্ত ছিল।’
আলোচনায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও মানবিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি বছরব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও সৃজনশীল কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমন মিয়া, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক দ্বীপ মন্ডল, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক তাসনীম নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তুহিন বাওলিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহা. রহমতুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক অর্নিবাণ সরকার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অলোক বৈদ্য, বন্ধু নিশাত আফরোজ, অর্নব মন্ডল, সাকিব রেজাসহ অন্য বন্ধুরা।