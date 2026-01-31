কার্যক্রম

শীতার্ত মানুষের পাশে খুলনা বন্ধুসভা

লেখা:
ফারজানা যুথি
খুলনা বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণছবি: বন্ধুসভা

‘এমনভাবে আমাদের পাশে সব সময় সহযোগিতার হাত বাড়ালে আমরাও আর দুঃখ–কষ্ট পাব না শীতের দিনগুলোতে। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুক।’

খুলনা বন্ধুসভার পক্ষ থেকে শীতের কম্বল উপহার পেয়ে খুশি হয়ে এ কথা বলেন নগরীর টুটপাড়া এলাকার বাসিন্দা জাহিরুন বেগম। ২৫ জানুয়ারি প্রথম আলো ট্রাস্ট্রের সহযোগিতায় এগুলো বিতরণ করেন বন্ধুরা।

খুলনা বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ।

খুলনা বন্ধুসভার সভাপতি স্বর্ণকমল রায় বলেন, ‘প্রথম আলো ট্রাস্ট ও বন্ধুসভার বন্ধুদের আপ্রাণ চেষ্টায় আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি।’

কর্মসূচিতে উপস্থিতি ছিলেন উপদেষ্টা উওম মণ্ডল, সহসভাপতি শেখ হাফিজুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহা. রহমতুল্লাহ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক দ্বীপ মণ্ডল, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক শ্রাবন্তী কুণ্ড, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মিতা মাহমুদ, অর্থ সম্পাদক অর্নিবাণ সরকার, প্রচার সম্পাদক ফারজানা আক্তারসহ আরও অনেকে।

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন