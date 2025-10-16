চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
ইলা মিত্রের আদর্শে নতুন প্রজন্মকে জাগাতে বন্ধুসভার উদ্যোগ
তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তি নেত্রী ইলা মিত্রের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৩ অক্টোবর কৃষ্ণ গোবিন্দপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম। বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারিনা শিরিন, সিনিয়র শিক্ষক আবুল খায়ের এবং বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান।
বক্তারা বলেন, ‘ইলা মিত্র ছিলেন বাংলাদেশের নারী নেতৃত্বের এক অগ্রদূত, যিনি নারীর ক্ষমতায়ন এবং কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে অদম্য সংগ্রাম করেছেন। তেভাগা আন্দোলনের সময় তিনি সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে অসংখ্য নারী সংগ্রামী দারিদ্র্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ইলা মিত্রের সংগ্রাম ও ত্যাগ আমাদের শেখায়, সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করা সম্ভব।’
বক্তারা আরও বলেন, ইলা মিত্র ছিলেন কৃষ্ণগোবিন্দপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। মাত্র তিনজন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এ বিদ্যালয়ের। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করে বিদ্যালয়টিকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে এলাকার নারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন তিনি।
আলোচনা শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় দুটি ক্যাটাগরিতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রথম ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অধিকার করে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহজাবিন, দ্বিতীয় স্থান বর্ণা প্রামাণিক ও তৃতীয় হয়েছে আম্বিয়া আক্তার। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে নিসাত তাসনিম, দ্বিতীয় স্থান মুসলিমা জাহান ও তৃতীয় স্থান তাশনিয়া খাতুন। বিজয়ীদের বই উপহার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভার পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান। দিনভর শিক্ষার্থীরা ইলা মিত্রের জীবন, সংগ্রাম ও আদর্শ সম্পর্কে জানতে পেরে অনুপ্রাণিত হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, বন্ধু রামিজ আহমেদ, সাবরিন আক্তার, শাকিলা আক্তার, মানসুরা খাতুনসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা