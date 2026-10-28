গাজীপুর বন্ধুসভা
আলোচনায় মানবিক মূল্যবোধ, দীর্ঘমেয়াদি ভালো কাজের পরিকল্পনা
মুহম্মদ জাফর ইকবাল রচিত ‘মানুষ মানুষের জন্য এবং অন্যান্য’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ২২ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো গাজীপুর অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্র শেষে সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নেন বন্ধুরা।
পাঠচক্রে বইটির বিভিন্ন বিষয় ও ভাবনা নিয়ে বন্ধুরা আলোচনা করেন। আলোচনায় মানবিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্ব উঠে আসে।
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন বলেন, প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বন্ধুসভার ‘একটি ভালো কাজ’ ও ‘এসো মিলি জলধারায় ২.০’ কর্মসূচিতে গাজীপুরের বন্ধুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চাই। পাশাপাশি আমরা এমন মানবিক উদ্যোগ নিতে চাই, যার সুফল দীর্ঘদিন মানুষের কাজে আসবে। সমাজের মানুষের কল্যাণে অর্থবহ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।
প্রচার সম্পাদক টুটুল শিকদার বলেন, বন্ধুসভার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে বন্ধুদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় বাড়ানো প্রয়োজন। যেকোনো কর্মসূচি সফল করতে সময়মতো নিবন্ধন ও সাংগঠনিক সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। সবাই এগিয়ে এলে কার্যক্রম আরও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হবে।
পাঠচক্র ও সাংগঠনিক বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন দপ্তর সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলাউদ্দিন ইমু, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক মো. ইসমাইল, কার্যনির্বাহী সদস্য ইয়াকিনুর ইসলাম ভূঁইয়া, বন্ধু মারুফ আল ইমন, আলভী হাসান, মারিয়া আক্তার, মো. রায়হানসহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধু, গাজীপুর বন্ধুসভা