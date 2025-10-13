কুমিল্লা বন্ধুসভা
লেখালেখিতে চর্চার কোনো বিকল্প নেই
‘কলমের জোরে বদলে যাক ভাবনা, লেখালেখির মধ্যেই হোক নতুন যাত্রা’ স্লোগানে কুমিল্লায় প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী লেখালেখি কর্মশালা। ১১ অক্টোবর কুমিল্লা আইডিয়াল কলেজ মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।
আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লিবারেল আর্টস অনুষদের ডিন অধ্যাপক আলী হোসেন চৌধুরী এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জি এম মনিরুজ্জামান। তাঁরা লেখালেখি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন।
এর আগে সকাল ১০টার দিকে কর্মশালার উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা বন্ধুসভার সভাপতি মহিউদ্দিন লিটনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অধ্যাপক আলী হোসেন চৌধুরী, অধ্যাপক জি এম মনিরুজ্জামান, প্রথম আলো কুমিল্লা প্রতিনিধি আবদুর রহমান, প্রথম আলো কুমিল্লার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাসুদ রানা। স্বাগত বক্তব্য দেন কুমিল্লা বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত কর্মকার। সঞ্চালনা করেন কুমিল্লা আইডিয়াল কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক ইমরান হোসাইন।
অধ্যাপক আলী হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘আজকের এই আয়োজন বন্ধুসভার একটি অনন্য উদ্যোগ। সবার উচিত লেখালেখির প্রতি মনোযোগী হওয়া। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের কর্মশালা খুবই কম হয়ে থাকে। এ জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এমন কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারবেন বলে আশা করছি। প্রত্যাশা রাখব, আগামীতে কয়েক দিনব্যাপী এমন কর্মশালার আয়োজন করবে বন্ধুসভা।’
কর্মশালা আয়োজনের জন্য বন্ধুসভাকে সাধুবাদ জানিয়ে অধ্যাপক জি এম মনিরুজ্জামান বলেন, ‘সবচেয়ে ভালো লেগেছে এই কর্মশালায় বন্ধুসভার সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষজন অংশগ্রহণ করেছেন দেখে। আসলে লেখালেখিতে চর্চার কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যাশা করছি, এই কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের লেখালেখিতে আরও উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।’
কুমিল্লা বন্ধুসভার সভাপতি মহিউদ্দিন লিটন বলেন, ‘বন্ধুসভা থেকে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভালো কাজ, প্রশিক্ষণ কর্মশালার পাশাপাশি নানা আয়োজন করে থাকি। তারই একটি অংশ হিসেবে আজকের এই কর্মশালা। ভবিষ্যতে এমন আরও প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে পারব বলে আশা করছি।’
কর্মশালায় অংশ নিতে পেরে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরাও। কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী আফসানা জেরিন বলেন, ‘এর আগে এমন কোনো কর্মশালায় অংশগ্রহণ করিনি। আজকে অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পেরেছি। এগুলো বাস্তব জীবনের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও কাজে লাগাতে পারব।’
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন বলেন, ‘প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এই কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই আয়োজনের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পারলাম।’
সাধারণ সম্পাদক, কুমিল্লা বন্ধুসভা