একটি ভালো কাজ
বেদেপল্লিতে লক্ষ্মীপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
বেদেপল্লিতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করেছে লক্ষ্মীপুর বন্ধুসভা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে ১৮ অক্টোবর এ কার্যক্রম করেন বন্ধুরা।
মেডিকেল ক্যাম্পে বেদেপল্লির অর্ধশতাধিক মানুষ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। সেবা প্রদান করেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. সাজিদ হোসাইন। তিনি বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভার এমন আয়োজনে থাকতে পেরে আনন্দিত। আগামী দিনেও বন্ধুসভার সব মানবিক কাজে পাশে থাকতে চাই।’
বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল খান বলেন, ‘যেকোনো মানবিক কাজ করতে পারার মধ্যে আনন্দ আছে। বন্ধুসভার পক্ষ থেকে এ ধরনের আয়োজন আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা মারজাহান চৌধুরী, সভাপতি আবদুল বাতেন মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল আমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক তারেক আজিজ, দপ্তর সম্পাদক নাহিদ আলম, প্রচার সম্পাদক হোসাইন আহম্মেদ, বন্ধু পার্থ, রাশেদ আহম্মেদ ও ফাতেমা আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।