‘বর্ষামঞ্জরি’ উপন্যাস নিয়ে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার পাঠচক্র

‘বর্ষামঞ্জরি’ উপন্যাস নিয়ে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার পাঠচক্র
তরুণদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস বাড়াতে এবং সাহিত্যচর্চার প্রসারে পাঠচক্রের আসর করে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভা। গত ২৮ সেপ্টেম্বর উপজেলা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই পাঠচক্রের বিষয় ছিল আহমাদ মোস্তফা কামালের ‘বর্ষামঞ্জরি’ বই।
সাধারণ সম্পাদক সুজন কান্তি দাশের সঞ্চালনায় শুরুতে বন্ধুরা ‘বর্ষামঞ্জরি’ বইটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। ফায়ার সার্ভিস টিম লিডার বন্ধু জাহেদুর রহমান বলেন, ‘এ উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র যেন আমাদের চারপাশেরই প্রতিচ্ছবি।’
উদ্ভাবক বন্ধু সাইফুল্লাহ সরোয়ার বলেন, ‘লেখক এই বইটিতে কলমের আঁচড়ে আধুনিক রূপকথার আদলে সমাজের নানা দিক ফুটিয়ে তুলেছেন সুনিপুণভাবে।’
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল মোস্তফা বলেন, এটি কেবল একটি গতানুগতিক ধারার গল্প নয়, বরং গল্প বলার মধ্য দিয়ে সমাজের নানা ত্রুটি ও বিকারকে তুলে ধরার এক অভিনব প্রচেষ্টা।
সভাপতি, রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভা