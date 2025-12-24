স্বাধীনতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের তরুণ প্রজন্মের

চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
স্বাধীনতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের তরুণ প্রজন্মের
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধায় বীর শহীদদের স্মরণ করে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্যাপন করা হয়।
সকাল ৯টায় বন্ধুসভার বন্ধুরা শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন পাঠাগার ও পাঠচক্রবিষয়ক সম্পাদক কামরান চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘বিজয় দিবস আমাদের অহংকার। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের তরুণ প্রজন্মের। দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদের একটি সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কার্যনির্বাহী সদস্য জয় চক্রবর্ত্তী, বন্ধু প্রাইম ঘোষ, ধ্রুব রায়সহ অন্য বন্ধুরা। বন্ধুরা দেশের কল্যাণে কাজ করার এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
কার্যনির্বাহী সদস্য, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা