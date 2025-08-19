‘দেনা পাওনা’ সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিবাদ

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
‘দেনা পাওনা’ সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিবাদ
বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দেনা পাওনা’। গল্পের কেন্দ্রবিন্দু নিরুপমা নামের এক তরুণীর হৃদয়বিদারক জীবন, যা যৌতুকপ্রথার কারণে ঘটে। ১৮৯১ সালে ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।
১৮ আগস্ট বিকেলে ছোটগল্প ‘দেনাপাওনা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। নগরীর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মাঠে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বন্ধু রাজু আহমেদের সঞ্চালনায় শুরুতেই বন্ধুরা গল্পটির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। আলোচনায় উঠে আসে গল্পের মূল উপজীব্য। গল্পে যৌতুকপ্রথার শিকার তরুণী নিরুপমার মর্মান্তিক পরিণতি ফুটে উঠেছে। নিরুপমা ছিল সুন্দরী ও গুণবতী, কিন্তু তার বাবা রামসুন্দর পণ দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে সে নির্যাতিত হয়। ধনী শ্বশুরবাড়ির লোভের কারণে তার জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে এবং তাকে করুণ পরিণতির শিকার হতে হয়।
গল্পে মূলত পণ বা যৌতুকপ্রথার কারণে নারীর জীবনে ঘটে যাওয়া করুণ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে উল্লেখ করে সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান বলেন, রবীন্দ্রনাথ সমাজে প্রচলিত যৌতুকপ্রথার কুফল ও নারীর প্রতি অবমাননা তুলে ধরে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছেন।
সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, গল্পটি কেবল নিরুপমার করুণ জীবনের চিত্রই নয়, বরং তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান, পারিবারিক সম্পর্কের ভন্ডামি ও অর্থলোভী মানসিকতার নগ্ন রূপ উন্মোচন করেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবিক বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। ‘দেনা পাওনা’ সমাজের অন্যায় রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রতিবাদ।
আলোচনায় আরও অংশ নেন বন্ধু সাজিদ উল্লাহ ও আবদুল্লাহ আল আমিন। পাঠচক্র শেষে আসন্ন কর্মসূচি নিয়ে পরামর্শ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আলমা আরিজ, বন্ধু মিনহাজুর রহমানসহ অন্যরা।
সাংগঠনিক সম্পাদক, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা