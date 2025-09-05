‘দারুচিনি দ্বীপ’ উপন্যাস নিয়ে জাককানইবি বন্ধুসভার পাঠচক্র

‘দারুচিনি দ্বীপ’ উপন্যাস নিয়ে জাককানইবি বন্ধুসভার পাঠচক্র
হুমায়ূন আহমেদের বহুল পঠিত উপন্যাস ‘দারুচিনি দ্বীপ’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে জাককানইবি বন্ধুসভা। ১ সেপ্টেম্বর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (জাককানইবি) ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুভ্র ও তার সঙ্গীদের সমুদ্রযাত্রার স্বপ্ন, সেই স্বপ্নপথে নানা আকাঙ্ক্ষা ও অপূর্ণতা—সবকিছুই উপন্যাসে যেমন মুগ্ধতা ছড়িয়েছে, তেমনি আলোচনাতেও ছড়িয়ে পড়ল অনুভূতি আর চিন্তার ঢেউ। অসম্পূর্ণ যাত্রার মধ্যেও জীবনের পূর্ণতার সৌন্দর্য খুঁজে নেওয়ার বার্তা যেন ছুঁয়ে গেল সবার হৃদয়।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আকিব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক উমি সিদ্দিক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুসরাত জাহানসহ অন্য বন্ধুরা। সবার অংশগ্রহণে পাঠের আসরটি পরিণত হয় জ্ঞান, আবেগ ও সৌহার্দ্যের এক অনন্য মিলনমেলায়।
বন্ধু, জাককানইবি বন্ধুসভা