কক্সবাজারে তিন বন্ধুসভার যৌথসভা ও নতুন কমিটির অভিষেক
যৌথ সাংগঠনিক সভা ও কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর অভিষেক অনুষ্ঠান করেছে কক্সবাজার সিটি কলেজ, কক্সবাজার সরকারি কলেজ ও কক্সবাজার জেলা বন্ধুসভা। ১০ জানুয়ারি বিকেলে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের কবিতা চত্বরে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় নতুন কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন প্রথম আলো কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিসের প্রধান ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবদুল কুদ্দুস রানা। এ সময় আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
আলোচনায় উঠে আসে ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে বন্ধুসভার করণীয়, পবিত্র রমজান মাসে পথশিশুদের জন্য নতুন জামা বিতরণ এবং নিম্ন আয়ের পরিবারে ঈদসামগ্রী প্রদান, মাদকবিরোধী রোড শো, বার্ষিক আনন্দভ্রমণ, নিয়মিত মাসিক পাঠচক্র, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, লেখালেখি ও ফটোগ্রাফি প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিসহ বছরব্যাপী নানা আয়োজন বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনার কথা।
২০২৬ সালের জন্য কক্সবাজার বন্ধুসভার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে আবদুল নবী ও উলফাতুল মোস্তফা। কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ও হামিদ হোসেন। কক্সবাজার সরকারি কলেজ বন্ধুসভার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে মো. সোবহান ও সজীব সুশীল।
‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’ স্লোগানকে ধারণ করে আগামী এক বছর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বন্ধুসভার বন্ধুরা সক্রিয় ও জাগ্রত ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয় সভায়।
সভাপতি, কক্সবাজার বন্ধুসভা