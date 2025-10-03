বন্ধুসভা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সম্প্রীতির মেলবন্ধন শেখায়

ভৈরব বন্ধুসভা
দুর্গাপূজা মানে আমার কাছে বিশেষ ভালোলাগা। সবাই মিলে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা, রং, গান, আনন্দ উৎসবের সমাহার। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আত্মীয়স্বজন একত্র হয়ে পূজার আমেজ ভাগাভাগি করে নেওয়াটাই আমার কাছে পূজার আনন্দ।
১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ভৈরব বন্ধুসভার বন্ধুদের গল্প শোনার আয়োজন ‘বন্ধু কথন’–এর ২২তম পর্বে কথাগুলো বলেন বন্ধু অর্ণব সাহা। প্রথম আলো ভৈরব অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি সাজানো হয় শারদীয় দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে।
সনাতন ধর্মাবলম্বী বন্ধুদের নিয়ে বিশেষ এ পর্বের সঞ্চালনায় ছিলেন প্রিয়াংকা। অতিথি হিসেবে আরও যুক্ত ছিলেন পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক একা গোপ ও বন্ধু শাওন দাস।
একা গোপ পূজার স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই এদিনে অপেক্ষায় থাকতাম কখন পূজা আসবে, কখন অঞ্জলি দেব, প্রতিমা সাজানো দেখব। একই সঙ্গে নিজেকে সাজাতেও বেশ ভালো লাগে। মণ্ডপ ঘুরে প্রতিমা দেখা ছিল আমার প্রিয় আরেকটা কাজ।’
‘আমার কাছে ঢাকের শব্দ বেশ ভালো লাগে। সবাই একসঙ্গে হয়ে ঢাকের তালে তালে আনন্দের একটা মুহূর্ত তৈরি হয়,’ বলেন বন্ধু শাওন দাস।
আলোচনার ফাঁকে চলে তথ্যচিত্র প্রদর্শন, যেখানে বন্ধুদের সাংগঠনিক নানা কাজ ও মঞ্চের পারফর্ম দেখানো হয়। এরপর শুরু হয় কুইজ পর্ব। অর্ণব সাহা পূজা নিয়ে লেখা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।
সঞ্চালক প্রিয়াংকা বলেন, ‘বন্ধুসভা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সম্প্রীতির মেলবন্ধন শেখায়। আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে নিজেদের সংস্কৃতি, সর্বোপরি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব, দেশের জন্য কাজ করব।’
আয়োজনটি ভৈরব বন্ধুসভার ফেসবুক পেজে লাইভ সম্প্রচারিত হয়। এতে সহযোগিতা করেন বন্ধু আফিফুল ইসলাম, সমন্বয় করেন নাহিদ হোসাইন।
