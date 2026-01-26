ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা
স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শেখে
স্বেচ্ছাসেবা বা ভলান্টিয়ারিং কেবল বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা নয়, বরং এটি মানুষের ভেতরে মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্ব বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। এর মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শেখে এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের অংশীদার হতে পারেন।
২৫ জানুয়ারি রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার পাঠচক্রে এ কথা বলেন বক্তারা। আলোচনা করা হয় মো. শাকিল মৃধা ও নিয়াজ মামুন রাহাত রচিত ‘দ্য পাওয়ার অব ভলান্টিয়ারিং’ বই নিয়ে।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও বন্ধুসভার পৃষ্ঠপোষক আনিসুল হক। তিনি বলেন, ‘সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ও সম্পর্ক গভীর হয়। বয়সে ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ গড়ে তোলা এবং পরমতসহিষ্ণু হওয়া ভলান্টিয়ারিংয়ের অন্যতম শিক্ষা।’
ঢাকা মহানগরের পাশাপাশি পাঠচক্রে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় ও ড্যাফোডিল বন্ধুসভার বন্ধুরাও। এর আগে শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক ইশিতা জাহান ও প্রচার সম্পাদক সৌরভ দের কবিতা আবৃত্তি পুরো আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তুলে।
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি হাসান মাহমুদ সম্রাট বলেন, ‘ভলান্টিয়ারিং মানে শুধু কোনো সংগঠনের ব্যানারে কাজ করা নয়, বরং নিজ উদ্যোগে সমাজের উপকারে আসে, এমন যেকোনো কাজই এর অন্তর্ভুক্ত।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক নাফিউর নূর, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক অনিক সরকার, সহসভাপতি রাজা মান্নান তালুকদার ও মামুন হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেঘা খেতান ও মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর হাসান, অর্থ সম্পাদক আতিকুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাদিকুল রহমান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জাকিয়া লিমা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আকিফ বিন সাঈদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুর্শিদা খাতুন, বইমেলা সম্পাদক তাহসিন আহমেদ, ঈশামনিসহ অন্য বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা