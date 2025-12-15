কার্যক্রম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘দুরাশা’ নিয়ে পাঠচক্র

লেখা:
আরাফাত মিলেনিয়াম
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার ভার্চ্যুয়াল পাঠচক্র।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘দুরাশা’ নিয়ে পাঠচক্র করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১২ ডিসেম্বর রাত পৌনে ৯টায় ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম গুগল মিটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

মূল আলোচনায় সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন বলেন, ‘এই গল্পের মূলভাব হলো মানুষের অযৌক্তিক আশা, সামাজিক গর্ব ও আত্মসম্মানের দ্বন্দ্ব। গল্পে দেখা যায়, এক নবাবকন্যা নিজের সামাজিক মর্যাদা ও অহংকারের কারণে জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। সে এমন এক আশায় বাঁচে, যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। এই ভ্রান্ত আশা বা দুরাশা তাকে সত্য গ্রহণ করতে দেয় না। শেষ পর্যন্ত তার সেই অহংকার ও অবাস্তব প্রত্যাশাই জীবনে দুঃখ ও বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।’

মাসরুফা খাতুন বলেন, ‘এই গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন অযৌক্তিক আশা মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সামাজিক মর্যাদা ও অহংকার অনেক সময় মানুষের সুখ নষ্ট করে। বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই জীবনের সত্য ও শান্তি নিহিত।’

পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাত রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সোনিয়া খাতুন, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মুশফিক মাহাদী, সাবরিন আখতার, মানসুরা খাতুন, আলী আজগরসহ অন্যরা।

সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

