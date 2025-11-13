কার্যক্রম

প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ উৎসব শুরু

বন্ধুসভা ডেস্ক
জাতীয় সংগীত পরিবেশনাছবি: বন্ধুসভা

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু হয়েছে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ অনুষ্ঠান। ‘সত্য সাহসে অপরাজেয় বন্ধুত্ব’ স্লোগানে আজ বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ের জাতীয় আর্কাইভ মিলনায়তনে উৎসবের পর্দা ওঠে।

জাতীয় সংগীত শেষে বন্ধুসভার থিম সংগীতের তালে একদল বন্ধু মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন। পুরো মিলনায়তন ভরে ওঠে উচ্ছ্বাসে, করতালির ঝংকারে।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় রয়েছেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জাতীয় পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ। বন্ধুসভার বছরব্যাপী কার্যক্রম উপস্থাপন করেন জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক।

উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত রয়েছেন প্রথম আলোর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং বিনোদন অঙ্গনের বিশিষ্ট তারকারা।

আলোচনা পর্ব শেষে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির সেরা ১০ বন্ধুসভাকে প্রদান করা হবে বিশেষ সম্মাননা।

দিনব্যাপী এ আয়োজনের সমাপ্তি হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এতে বন্ধুসভার বন্ধুরা অংশ নেবেন কবিতা আবৃত্তি, একক ও দলীয় সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনা, মাইম প্রদর্শনী, র‌্যাম্প প্রদর্শনীসহ নানা শিল্পকর্মে।

