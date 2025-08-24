রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ

রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ
সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ করেছে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভা। ২৩ আগস্ট সকালে রাঙ্গুনিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশন এলাকা ও রাস্তার দুই পাশে বন্ধুসভার বন্ধুরা গাছের চারা রোপণ করেন। পরে স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু চারা বিতরণ করা হয়।
কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা লেখক আব্বাস হোসাইন। এম মোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক রবিউল মোস্তফার সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গুনিয়া ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড ডিফেন্সের সাব-অফিসার জসিম উদ্দিন ও টিম লিডার জাহেদুর রহমান।
অতিথিরা বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। বেশি করে গাছ লাগালে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে বসবাস করতে পারবে।’
কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের কয়েক শ চারা রোপণ করা হয়। বন্ধুরা বলেন, প্রতিটি গাছ পৃথিবীর একটি নিঃশব্দ প্রহরী। আগামী দিনগুলোতেও নিয়মিতভাবে সবুজ ও শ্যামল প্রকৃতি গড়তে সহায়ক এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।