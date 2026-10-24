একটি ভালো কাজ
ধুলার নিচে ৫০০ বছরের ইতিহাস, ঝেড়েমুছে সাজাল বন্ধুসভা
ধুলায় জমে আছে পুরোনো বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও হাতে লেখা পুঁথি। পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অতীতের ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাপনের নানা স্মৃতি। সময়ের ব্যবধানে দুর্লভ হয়ে ওঠা এসব সংগ্রহের ধুলাবালু পরিষ্কার করে সযত্নে সাজিয়ে দিয়েছেন কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরা। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল্যবান নিদর্শন সংরক্ষণে প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।
২৪ অক্টোবর কিশোরগঞ্জ শহরের হারুয়া এলাকায় কসাইখানা কালভার্ট-সংলগ্ন ‘ওল্ড কালেকশন’ গ্রন্থশালায় এ কার্যক্রম চলে। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত চলা কর্মসূচিতে বন্ধুরা সংগ্রহশালায় থাকা বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও পুঁথি একে একে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করেন। পরে ক্যাটালগ অনুযায়ী সেগুলো নির্ধারিত শেলফে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে রাখেন। এ সময় সংগ্রহশালার বিভিন্ন স্থানে রাখা বইপত্র গোছানোর পাশাপাশি মূল্যবান সংগ্রহগুলোর পরিচর্যা ও সংরক্ষণে কাজ করেন বন্ধুরা।
‘ওল্ড কালেকশন’-এর কর্ণধার শরিফুল ইসলামের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা এ সংগ্রহশালায় রয়েছে দুর্লভ বই, পুরোনো পত্রিকা, ম্যাগাজিন, হাতে লেখা পুঁথি ও বিভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক সামগ্রী। এখানে প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো পুঁথিসহ এমন কিছু সংগ্রহ রয়েছে, যেগুলো অতীতের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।
সংগ্রহশালার কর্ণধার শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘পুরোনো বই, পত্রিকা ও পুঁথি আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মূল্যবান সম্পদ। এসব সংগ্রহের মধ্যে অতীতের সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মানুষের জীবনযাপনের নানা তথ্য রয়েছে। এগুলো সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন করা মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিহাসের উপকরণ ধরে রাখা। বন্ধুসভার বন্ধুরা সময় দিয়ে সংগ্রহশালার পরিচ্ছন্নতা ও বইপত্র সাজানোর কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের এই উদ্যোগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।’
কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা তাফসিলুল আজিজ বলেন, ‘আমরা অনেক সময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা বলি, কিন্তু সেগুলো সংরক্ষণে আমাদের নিজেদের ভূমিকা কী হতে পারে, তা নিয়ে খুব একটা ভাবি না। “ওল্ড কালেকশন”–এ কাজ করতে এসে বুঝেছি, একটি পুরোনো বই বা পুঁথিও আমাদের অতীত জানার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হতে পারে। এসব সংগ্রহের যত্ন নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ইতিহাসের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে পারি।’
কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘বন্ধুসভার একটি ভালো কাজের অংশ হিসেবে এমন একটি উদ্যোগে যুক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রকাশেরও একটি সুযোগ। আমরা চাই তরুণেরা বই পড়ার পাশাপাশি দুর্লভ বইপত্র, পুঁথি ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণেও আগ্রহী হোক। ছোট ছোট উদ্যোগের মাধ্যমেও সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য অর্থবহ কাজ করা সম্ভব।’
অর্থ সম্পাদক, কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভা