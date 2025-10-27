একটি ভালো কাজ
কিশোরীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে হাইজিন কর্নার স্থাপন
কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে হাইজিন কর্নার স্থাপন করেছে ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা। ২৬ অক্টোবর সকালে জেলার সিএম আইয়ুব বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এটি স্থাপন করা হয়। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
ন্যাশনাল হাইজিন ফলোআপ সার্ভের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বন্ধুসভার বন্ধু মাহফুজা ফারিহা জানান, মাত্র ৫৩ শতাংশ স্কুলছাত্রী মাসিকের ব্যাপারে জানে। ৩০ শতাংশ ছাত্রী মাসিক চলাকালে স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। আবার কেউ কেউ উপস্থিত হলেও শ্রেণিকক্ষে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। ৩৪ শতাংশ কিশোরী মাসিকের সময় পুরোনো কাপড় ব্যবহার করে।
এসব বিষয় চিন্তা করে ঠাকুরগাঁও জেলার ১০টি বিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে সদর উপজেলার সিএম আইয়ুব বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার চালু করা হলো। কর্নারের একটি বক্সে স্যানিটারি ন্যাপকিন, টিস্যু, ওষুধ, হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় কোনো শিক্ষার্থীর স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রয়োজন হলে তারা সেখান থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে।
এ ছাড়া একটি ঢাকনাওয়ালা ঝুড়িও রাখা হয়েছে কর্নারে। এই বিষয়টি দেখভালের দায়িত্ব পালন করবেন স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের একজন নারী শিক্ষিকা। হাইজিন কর্নারে বন্ধুসভার পক্ষ থেকে কার্ডবোর্ড দিয়ে দেয়ালে তাক ও একটা কাঠের বক্স তৈরি করা হয়েছে। আগামীতেও প্রয়োজনীয় স্যানিটারি ন্যাপকিন, টিস্যু, ওষুধ ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করা হবে।
বন্ধুসভার এই কার্যক্রমের প্রশংসা করে সিএম আইয়ুব বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম জানান, তাঁর বিদ্যালয়ে ২৭৮ জন ছাত্রী রয়েছে। ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষায় হাইজিন কর্নার চালু করা হয়েছে। তাদের বয়ঃসন্ধিকাল সময়ে যে সমস্যায় পড়তে হয়, তা স্বাভাবিক করতে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি নিয়মিত রাখতে এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এতে করে পিরিয়ড চলাকালীনও ছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে মনোযোগী হবে।
বন্ধুসভার উপদেষ্টা নাসরিন জাহান বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজির সুস্বাস্থ্য, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গসমতা অর্জন, শান্তি-ন্যায়বিচার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে হাইজিন কর্নার কর্মসূচি সহায়তা করবে।
উপদেষ্টা দিল-আরা রুমি বলেন, ‘ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সৃজনশীলমূলক ভালো কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবার দেখেছি তারা ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচিগুলো সম্পন্ন করে থাকে। ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার এই ভালো উদ্যোগগুলো সর্বদা চলমান থাকুক, এই আশা ব্যক্ত করি।’
ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, ‘বন্ধুসভা সারা বছর নানা সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি ভালো কাজের অংশ হিসেবে বন্ধুরা হাতখরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে এমন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রচার সম্পাদক মো. আলিফ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক মারুফ হাসান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তপু রায়, বন্ধু এন্তাজ আলী, আল নাফিস, তাকিয়া, রিফাত হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা