গাইবান্ধা বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর অভিষেক
‘বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি তরুণদের নেতৃত্ব, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। নতুন কমিটি গাইবান্ধায় শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করি।’
গাইবান্ধা বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর অভিষেক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন বক্তারা। ২৫ জানুয়ারি দুপুরে গাইবান্ধার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অবলম্বন কার্যালয়ের হলরুমে এটি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা এবং গাইবান্ধা চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক আবুল হোসেন মৃধা সোহাগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সভাপতি জিয়াউল হক কামাল, অবলম্বনের নির্বাহী পরিচালক প্রবীর চক্রবর্তী, গাইবান্ধার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এসকেএস ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা আশাফুল ইসলাম ও কণ্ঠশিল্পী চুনি ইসলাম।
বক্তারা তরুণদের ইতিবাচক সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বন্ধুসভার নতুন কমিটির প্রতি শুভকামনা জানান। সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর গাইবান্ধা প্রতিনিধি শাহাবুল শাহীন।
অনুষ্ঠানে ২০২৬ সালের জন্য গাইবান্ধা বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের পরিচিত করানো হয়। অতিথিরা কমিটির সদস্যদের লাল গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেন।
২০২৬ সালের কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন মেহেদী হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন নিফাউল ইসলাম। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—
সহসভাপতি মোশারফ হোসেন ও শামিমা আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ও মোছাদ্দেক সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক কাশফিহা খানম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক নূরে আঞ্জুম, প্রচার সম্পাদক খন্দকার রিমি, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জয়ন্দ্রনাথ সিং, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক আত হার মিদা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সায়েম ইসলাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক রুমা শাহীন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক মোসফেকা খাতুন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাব্বি মহন্ত, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক ফারদি হাসান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক সায়মা রাইয়ান, ম্যাগাজিন সম্পাদক আয়েসা সিদ্দিকা, বইমেলা সম্পাদক রাহমিনা নাহার এবং কার্যনির্বাহী সদস্য রুনা শাহীন, মসফেকা খাতুন ও রাহমিনা নাহার।
সভাপতি, গাইবান্ধা বন্ধুসভা