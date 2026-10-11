নভেম্বরে বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নৌবিহার
আজ থেকে ঠিক এক মাস পর প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এরই মধ্যে পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এবার নৌবিহার আয়োজন করা হবে। যেখানে নিবন্ধনের মাধ্যমে সারা দেশের অন্তত এক হাজার বন্ধু অংশ নিতে পারবেন।
জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ২০২৬-২৭-এর অষ্টম কার্যনির্বাহী সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজধানীর আদাবরে রেজুভা ওয়েলনেস সেন্টারের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নৌবিহারের সম্ভাব্য তারিখ ধরা হয়েছে নভেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহের শুক্র অথবা শনিবার।
সভাপতি জাফর সাদিকের সম্মতিক্রমে সভার সূচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি। এরপর আসন্ন ‘সিটিজেন জার্নালিজম’ কর্মশালার বিস্তারিত তুলে ধরেন নির্বাহী সভাপতি ফরহাদ হোসেন মল্লিক। আগামী নভেম্বর মাসে ঢাকায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) কার্যালয়ে দিনব্যাপী এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এতে নিবন্ধন ও যাচাই–বাছাইয়ের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৪০ জন আগ্রহী বন্ধু অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
এরপরই বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন নিয়ে সবাই আলোচনা করেন। সার্বিক প্রস্তুতি ও অগ্রগতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন জাতীয় পর্ষদের উপদেষ্টা আশিকুজ্জামান অভি। এবার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি এবং জাতীয় পর্ষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সায়মন চৌধুরী।
আয়োজনে মোট কতজন অংশ নিতে পারবেন, নিবন্ধন ফি কত হবে, পৃষ্ঠপোষক খোঁজা, বন্ধুদের জন্য কী কী উপহার থাকবে, অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী কী কী ইভেন্ট থাকবে—এসব বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া রেজিস্ট্রেশন সাব কমিটি, কার্যবিধি সাব কমিটি ও সাংস্কৃতিক সাব কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ‘বৃক্ষরোপণে সেরা দশ’, ‘সহমর্মিতার ঈদে সেরা দশ’ এবং ‘বর্ষসেরা দশ’ বন্ধুসভা পুরস্কারসহ নানা সম্মাননা দেওয়া হবে।
আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ক্যারিয়ারবিষয়ক কর্মশালা আয়োজনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজ। প্রথমে অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে চার সপ্তাহে চারটি কর্মশালা হবে। পরে অনলাইনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিতদের নিয়ে ঢাকায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
সভায় আলোচনা করা হয়েছে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আয়োজন বিষয়েও। এবারও স্থানীয় বন্ধুসভাগুলো দেশব্যাপী এ আয়োজনে অংশ নেবে।
এ ছাড়া সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিষয়েও আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। সাধারণ সম্পাদক সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি বলেন, ‘আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন কিছু শেয়ার করব না, যেটার কারণে সংগঠন ও ব্যক্তি–ইমেজের ক্ষতি হয়।’ সারা দেশের সব বন্ধুসভার বন্ধুদের উদ্দেশ করেই তিনি এ আহ্বান জানান।
সভাপতি জাফর সাদিক বলেন, ‘বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আমাদের সবার জন্য আনন্দ ও বছরব্যাপী কাজের উদ্যাপনের দিন। এবার নৌবিহারের মাধ্যমে সারা দেশের বন্ধুরাও এক হওয়ার সুযোগ পাবেন। আশা করছি, সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দারুণ একটি আয়োজন হবে।’
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পর্ষদের উপদেষ্টা মাহবুব পারভেজ, সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী, নূর ই আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক তৌহিদ ইমাম, অর্থ সম্পাদক শাকিব হাসান, দপ্তর সম্পাদক আলাদিন আল আসাদ, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক তাওহীদা রহমান ইরিন, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আশফাকুজ্জামান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক মাহাফুজার রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আশফাকুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য আবরার জাহিন ও ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক অনিক সরকার।