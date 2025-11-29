শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে ‘জ্ঞান-কুঞ্জ’ পাঠাগারের যাত্রা
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে ‘জ্ঞান-কুঞ্জ’ নামে একটি পাঠাগারের যাত্রা শুরু হয়েছে। ২৭ নভেম্বর দুপুরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পঞ্চম তলার ৫১৭ নম্বর কক্ষে অস্থায়ীভাবে পাঠাগারটির উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধন করেন শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উপদেষ্টা অধ্যাপক জায়েদা শারমিন, প্রথম আলো শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি নোমান মিয়া, শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি শাফিনুর ইসলামসহ সংগঠনের অন্য সদস্য ও বন্ধুরা।
অধ্যাপক জায়েদা শারমিন এ উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ‘নিশ্চয়ই এটি বন্ধুসভার বন্ধুদের প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। বন্ধুসভার বন্ধুদের ব্যক্তিগত ও একাডেমিক বিকাশে জ্ঞান-কুঞ্জ পাঠাগার কার্যকর অবদান রাখবে।’
প্রথম আলোর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি নোমান মিয়া বলেন, ‘পাঠচক্রের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে পাঠাগার। বন্ধুসভার নিয়মিত পাঠচক্র পরিচালনায় এ উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। আশা করি, এই ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।’
বন্ধুসভার সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘বন্ধুদের জন্য একটি শান্ত, সমৃদ্ধ ও সহায়ক পাঠপরিবেশ তৈরি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এখন অল্পসংখ্যক বই দিয়ে এই পাঠাগার শুরু করলেও ভবিষ্যতে পাঠাগারের বইয়ের সংগ্রহ আরও সমৃদ্ধ করা হবে। এ ছাড়া বন্ধুসভার বন্ধুরা নিয়মিত পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়তে পারবে এবং আমাদের পাঠচক্রের বইগুলো পাঠাগারে সংরক্ষণ করে রাখা হবে, যেন ভবিষ্যতে নতুন বন্ধুরা সহজেই বইগুলো সংগ্রহ করতে পারে।’
উদ্বোধনকালে উপস্থিত বন্ধুসভার বন্ধুরা জানান, ‘জ্ঞান-কুঞ্জ’ পাঠাগারটি তাঁদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, জ্ঞানচর্চা প্রসার এবং একটি ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
বন্ধু, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা