একটি ভালো কাজ
কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে ড্যাফোডিল বন্ধুসভার উদ্যোগ
সাভারের আশুলিয়ার সাধুপাড়া, দত্তপাড়া ও বিরুলিয়া অঞ্চলের প্রায় ২০০টি পরিবারের মধ্যে কৃষিপণ্য ও উন্নত মানের কৃষিবীজ বিতরণ করেছে ড্যাফোডিল বন্ধুসভা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে ২৬ অক্টোবর এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকেরা নতুন উদ্যমে চাষাবাদ করতে উৎসাহিত হয়েছেন। আক্রানের ভাগ্নিবাড়ি এলাকার এক কৃষক বলেন, ‘এই সহায়তা আমাদের মতো ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য অনেক বড় আশীর্বাদ। আমরা অনেক সময় পুঁজির অভাবে বীজ কিনতে পারি না।’
আরেক কৃষক রমজান আলী দীর্ঘদিন ধরে বিরুলিয়া এলাকায় চাষাবাদ করে আসছেন। তিনি বলেন, ‘বর্তমানে সবকিছুর দাম বেড়ে গেছে, কৃষিকাজ চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আজকে এই সাহায্য পেয়ে মনে হচ্ছে, আবার নতুন করে শুরু করা যাবে।’
ড্যাফোডিল বন্ধুসভার সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই প্রকৃত আনন্দ আসে। মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের মুখে হাসি ফোটানো আমাদের মূল লক্ষ্য। কৃষকেরা দেশের প্রাণ। তাঁদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া মানে আমাদের ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করা।’
দিনব্যাপী এই কার্যক্রমে অংশ নেন বন্ধুসভার সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকেরা। তাঁরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে হাতে হাতে কৃষিবীজ ও পণ্য তুলে দেন। স্থানীয় জনগণ সংগঠনের এই মানবিক কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এমন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।
ড্যাফোডিল বন্ধুসভার এই ভালো কাজে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন বিরুলিয়া ইউনিয়নের তরুণ সংগঠক বিল্লাল হোসাইন, সাগর ইসলাম ও তাসিন।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল সাবেক সভাপতি সাব্বির আহমেদ, বর্তমান সভাপতি নাজমুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক জাকিয়া লিমা, সহসভাপতি ঈশিতা মণ্ডল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক ভূষণ সাহা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আল মুসাব্বির, অর্থ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক মোস্তফা মাহফুজ, কার্যনির্বাহী সদস্য হেরেনা রুবাইয়া, আবিদুর রহমানসহ আরও অনেকে।
বন্ধু, ড্যাফোডিল বন্ধুসভা