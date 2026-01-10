কার্যক্রম

ঝালকাঠি বন্ধুসভা

বন্ধুসভায় সহনশীলতা ও মানবিক চেতনা লালিত হয়

লেখা:
বীথি শর্মা বনিক
ঝালকাঠি বন্ধুসভার ২০২৬ সালের নবগঠিত কমিটির পরিচিতি সভাছবি: বন্ধুসভা

ঝালকাঠি বন্ধুসভার ২০২৬ সালের নবগঠিত কমিটির পরিচিতি ও দায়িত্ব বণ্টন উপলক্ষে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে। ৯ জানুয়ারি বিকেলে ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের কাজী খলিলুর রহমান মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ সম্পাদক রাহাত মাঝির সঞ্চালনায় ও শাকিল হাওলাদারের সভাপতিত্বে সভায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন উপদেষ্টা সফিউল আজম, কামরুনেছা আজাদ, হামিদ খানম ও প্রথম আলোর জেলা প্রতিনিধি মাহমুদুর রহমান।

শুরুতেই ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ ওসমান হাদির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরে নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি ও নতুন বন্ধুদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন অতিথিরা।

প্রথম আলোর প্রতিনিধি মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নিজেকে গড়ে তোলার অসাধারণ সুযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধুসভার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, বন্ধুরা কোনো অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নন। তাঁরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী।’

উপদেষ্টা সফিউল আজম বলেন, ‘সমাজ পরিবর্তনে তরুণদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুসভার মাধ্যমে এই তরুণেরা মানবিকতা, নেতৃত্ব ও সৃজনশীলতার চর্চা করছেন, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন।’

উপদেষ্টা কামরুনেছা আজাদ বলেন, প্রথম আলো বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি একটি মূল্যবোধের জায়গা। এখানে নারী–পুরুষের সমতা, সহনশীলতা ও মানবিক চেতনা লালিত হয়।

উপদেষ্টা হামিদ খানম তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘বই পাঠ, মুক্তচিন্তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা—এ তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুসভা। নতুন কমিটির কাছ থেকে আমরা আরও সক্রিয় ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম আশা করি।’

নতুন কমিটিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়
ছবি: বন্ধুসভা

সহসভাপতি বীথি শর্মা বনিক বলেন, ‘আমাদের সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের ও জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করতে হবে। সর্বদা দেশের কল্যাণে কাজ করতে হবে। নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের আচার–আচরণে যেন প্রকাশ পায় আমরা বন্ধুসভার বন্ধু।’

সভাপতি শাকিল হাওলাদার বলেন, ‘নতুন বছরে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দেশের ও বন্ধুসভার মঙ্গলে কাজ করে যাব।’

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দোলন আক্তার ও সিয়াম খান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক তাহমিনা প্রিয়া, অর্থ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক শাহারিয়া সিমান্ত, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক জাহানারা খানম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক শাহিন আলম, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আন্না ইসরাত, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফসা আক্তার, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক জান্নাতুল ইয়াসমিন, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ইমাম মাহাদী হাসান, বইমেলা সম্পাদক জুথি আক্তার, কার্যনির্বাহী সদস্য উজ্জ্বল রহমান, সাব্বির হোসেন, শাহারিয়া পাপনসহ অন্য বন্ধুরা।

সহসভাপতি, ঝালকাঠি বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন